Ünlüler Kartal Tibet'e böyle veda etti

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Tibet'e, "Güle güle çocukluğumuzun Tarkan'ı" diye veda etti. Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti! Kartal Tibet kimdir?

FİLİZ AKIN "Televizyonu açar açmaz ilk izlediğim haber oldu ve ben gerisini duymaz oldum. Ankara’da ilk 'Midas’ın Kulakları' oyununda seyredip hayran olmuştum. Sonra birlikte filmlerde rol aldık . O benim sırdaşım, arkadaşımdı. Yönetmen olarak çok büyük başarılar kazandı. Başta eşi, oğlu, hayranları ve sinemamızın, Yeşilçam'ın başı sağolsun. Mekanı Cennet Olsun ! Ben henüz bu haberi içime sindiremedim…"

ATA DEMİRER "Güle güle Kartal Tibet. Arzu film ekolünün kıymetli yönetmeni ki en sevdiklerimden Tosun Paşa da öksüz kaldı şimdi Çocukluğumuzun Tarkan’ı Güle Güle."

MEHMET ALİ ERBİL "Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun."

GÜLŞEN BUBİKOĞLU "Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından, aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBET'i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE'de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."