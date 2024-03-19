Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! En çok takipçisi olan Hande Erçel bakın 3 saniyede ne kadar kazanıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programında ünlü oyuncuların takipçi sayısı ve Instagram'da story ve post başına aldıkları ücretler konuşuldu.
En çok takipçiye sahip olan ünlü oyuncu Hande Erçel 100 bin TL'yi 3 saniyede kazanıyor.
Erçel, hakkında konuşan Müge Dağıstanlı şunları söyledi:
"Hande Erçel 32 milyon takipçisiyle bugün gazetelerde yer alan haberlere göre, 100 bin TL'yi 3 saniyede kazanıyor. Hande Erçel'i diğerlerinden ayıran şey takipçilerinin organik olması ve satın alınmamış olması. Takipçi satın alınıp alınmadığı reklam veren şirketler tarafından inceleniyor."
Dağıstanlı, sözlerine şöyle devam etti:
"Diğer yıldız isimlerin de 2024'teki post ve story anlaşması belli oldu. Postlar artık 500 bin TL'ye kadar çıkıyor. Story'ler de 150-200-250'yi görüyor. Eğer takipçiniz organikse tabii..."
En çok takipçisi bulunan ünlü oyuncular sırasıyla şöyle...
Hande Erçel: 32,1 milyon
Demet Özdemir:16,2 milyon
Neslihan Atagül: 14,1 milyon