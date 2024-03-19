Ünlülerin sosyal medya kazançları dudak uçuklattı! En çok takipçisi olan Hande Erçel bakın 3 saniyede ne kadar kazanıyor?

En çok takipçiye sahip olan ünlü oyuncu Hande Erçel 100 bin TL'yi 3 saniyede kazanıyor.

Erçel, hakkında konuşan Müge Dağıstanlı şunları söyledi:

"Hande Erçel 32 milyon takipçisiyle bugün gazetelerde yer alan haberlere göre, 100 bin TL'yi 3 saniyede kazanıyor. Hande Erçel'i diğerlerinden ayıran şey takipçilerinin organik olması ve satın alınmamış olması. Takipçi satın alınıp alınmadığı reklam veren şirketler tarafından inceleniyor."