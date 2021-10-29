Victoria's Secret meleği Josephine Skriver, cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor!

1993 yılında Danimarka'da doğan Josephine Skriver, eşcinsel bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

15 yaşında New York'taki bir okul gezisinde keşfedilen yıldız, Danimarka'nın en büyük model ajanslarından iş teklifi aldı.

Birçok köklü ajans, Josephine Skriver'ın peşinde koştu ancak o, okulunu bitirmeye karar verdiği için gelen teklifleri reddetti.