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  4. Victoria's Secret meleği Josephine Skriver, cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor!

Victoria's Secret meleği Josephine Skriver, cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor!

29.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarkalı model Josephine Skriver, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla nefes kesiyor.

28 yaşındaki güzel model Josephine Skriver, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla akılları baştan alıyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken modelin paylaşımlarına beğeni yağıyor.

İŞTE SEKSİ MODELİN INSTAGRAM POZLARI:

1993 yılında Danimarka'da doğan Josephine Skriver, eşcinsel bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Tüp bebek tedavisiyle doğan Skriver, uzun yıllar Danimarka'da yaşadı.
15 yaşında New York'taki bir okul gezisinde keşfedilen yıldız, Danimarka'nın en büyük model ajanslarından iş teklifi aldı.
Birçok köklü ajans, Josephine Skriver'ın peşinde koştu ancak o, okulunu bitirmeye karar verdiği için gelen teklifleri reddetti.
Mezuniyetinin ardından 2011 yılında modellik kariyerine profesyonel anlamda başladı.
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Anahtar Kelimeler:
Model Danimarka
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