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Victoria's Secret'ta yeni dönem başlıyor: Güzellik kalıplarını yıkacaklar!

17.06.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır dünyanın en iyi top modelleri ile defile yapan ünlü marka Victoria's Secret'te dönüşüm başlıyor. Kanatlı melekleri ile nam salan dünyaca ünlü marka, sık sık eleştirildiği güzellik kalıplarına dur diyecek bir döneme geçeceklerini duyurdu. Aldıkları yeni kararı açıklayan marka bu dönüşüm ile büyük alkış topladı.

Defile ve çekimlerinde yalnızca ince, uzun bacaklardan oluşan düzgün fizikli modellere yer veren iç giyim markası Victoria's Secret yeni bir döneme geçiş yaptı. Aldıkları yeni kararı açıklayan firma bundan sonra tanıtım yüzü olarak büyük modellerin yanı sıra cinsiyet değiştiren mankenler de kullanacağını duyurdu. Firmanın yeni yüzleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Victoria's Secret'ta dönüşüm vakti!

Yıllardır moda dergilerine damgasını vuran dünyanın en iyi top modelleri ile çalışan ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ta dönüşüm vakti başlıyor.

VİCTORİA'S SECRET'TE DÖNÜŞÜM BAŞLADI

VİCTORİA'S SECRET'TE DÖNÜŞÜM BAŞLADI
Dünyaca ünlü firma aldığı radikal karar ile alışılmış güzellik algılarını kırarak, büyük beden mankenleri yanı sıra cinsiyet değiştiren mankenlerinde markasında yer alacağını duyurdu.

MRKANIN YENİ YÜZÜ BELLİ OLDU

MRKANIN YENİ YÜZÜ BELLİ OLDU
Alınan karalar doğrultusunda ünlü oyuncu Priyanka Chopra ile eşcinsel olduğunu yıllar önce açıklayan futbolcu Megan Rapinoe'nin, firmanın yeni yüzü olduğu açıklandı.

FİRMA RADİKAL KARARLARINI AÇIKLADI

FİRMA RADİKAL KARARLARINI AÇIKLADI
Firma yetkilileri tarafından Page Six'e yapılan açıklamaya göre, firmanın tanıtım yüzü olan modeller, iç çamaşırları içinde poz vermeyecek. Bunun yerine podcast yayınlarında ya da reklam materyallerinde görüneceğini vurguladı.

KANATLI MELEKLER MAZİYE KARIŞIYOR

KANATLI MELEKLER MAZİYE KARIŞIYOR
Yapılan bu açıklamanın ardından firmanın bünyesinde yıllardır boy gösteren eski modellerinin yeniden düzenlenen etkinliklerinde yer alıp, almayacağı merak konusu oldu.
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