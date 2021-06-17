Victoria's Secret'ta yeni dönem başlıyor: Güzellik kalıplarını yıkacaklar!

Defile ve çekimlerinde yalnızca ince, uzun bacaklardan oluşan düzgün fizikli modellere yer veren iç giyim markası Victoria's Secret yeni bir döneme geçiş yaptı. Aldıkları yeni kararı açıklayan firma bundan sonra tanıtım yüzü olarak büyük modellerin yanı sıra cinsiyet değiştiren mankenler de kullanacağını duyurdu. Firmanın yeni yüzleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Victoria's Secret'ta dönüşüm vakti!

Yıllardır moda dergilerine damgasını vuran dünyanın en iyi top modelleri ile çalışan ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ta dönüşüm vakti başlıyor.

VİCTORİA'S SECRET'TE DÖNÜŞÜM BAŞLADI Dünyaca ünlü firma aldığı radikal karar ile alışılmış güzellik algılarını kırarak, büyük beden mankenleri yanı sıra cinsiyet değiştiren mankenlerinde markasında yer alacağını duyurdu.

MRKANIN YENİ YÜZÜ BELLİ OLDU Alınan karalar doğrultusunda ünlü oyuncu Priyanka Chopra ile eşcinsel olduğunu yıllar önce açıklayan futbolcu Megan Rapinoe'nin, firmanın yeni yüzü olduğu açıklandı.

FİRMA RADİKAL KARARLARINI AÇIKLADI Firma yetkilileri tarafından Page Six'e yapılan açıklamaya göre, firmanın tanıtım yüzü olan modeller, iç çamaşırları içinde poz vermeyecek. Bunun yerine podcast yayınlarında ya da reklam materyallerinde görüneceğini vurguladı.