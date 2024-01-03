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  4. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever açıkladı! "Kafasını karıştıran teklifler almasına rağmen..."

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever açıkladı! "Kafasını karıştıran teklifler almasına rağmen..."

03.01.2024 08:22 | Son Güncelleme:
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2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Ceyda Düvenci'ye konuk oldu. Sever "Volkan’ın Hatayspor’u bırakmaması ona yeniden aşık olma sebebim" sözleriyle dikkat çekti.

Volkan Demirel ile 2010 yılında nikâh masasına oturan Zeynep Sever sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Son olarak Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel açıklamalarıyla gündeme geldi.


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"VOLKAN LÜKS SEVER..." DEYİP EKLEDİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’le evli olan 2 çocuk annesi Zeynep Sever, eşiyle çok zıt iki karaktere sahip olduklarını itiraf etti.

Zeynep Sever, "Aşk gerçekten bir duygudan ibaret ve geçici bir şey. İlk heyecanı, yoğun duyguları imkanı yok taşıyamazsın. Biz taşıyamadık! Realist tarafım ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsan eğer, onun yerine başka bir şeyleri koymaya başlıyorsun. Ben öyle yaptım, muhtemelen Volkan da öyle yaptı... " dedi.

"Biz Volkan'la çok zıt karakterde iki insanız, depreme kadar da çok daha zıt karakterde iki insandık" diyen Zeynep Sever devamında ise şu ifadelerle dikkat çekti:

"Volkan maddeseldir, ben maneviyimdir… Volkan çok konfor düşkünüdür, ben daha yeniliklere açık bir tipimdir, onun için konforumdan vazgeçebilirim. O mesela lüks sever ben daha her şeye açık bir tipimdir.

Onun depremden sonraki o manevi duruşu, Hatayspor'u bırakmaması, hayalinde olan kafasını karıştıran teklifler almasına rağmen, bir an bile düşünmeyip 'Hayır ben Hatay'la devam edeceğim’ demesi benim için yeniden aşık olma sebebi… Bu depremden önce yoktu, deprem bizim hayatımıza o yönden de dokundu."

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Volkan Demirel zeynep sever sosyal medya Ceyda Düvenci
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