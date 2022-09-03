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  4. Yatak odasındaki işaret sevgilisinin ihanetini ortaya çıkarttı! “Her zamankinden daha uzun süre ilgilendi”

Yatak odasındaki işaret sevgilisinin ihanetini ortaya çıkarttı! “Her zamankinden daha uzun süre ilgilendi”

03.09.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki Pernille Torhov, TikTok’tan yaptığı paylaşımda sevgilisinin ihanetini ortaya çıkartan detayı ve beraberinde yaşadığı süreci bütün ayrıntılarıyla anlattı. Genç kadının paylaşımı 700 binden fazla görüntülenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Pernille Torhov isimli bir kadın 2021 yılının Eylül ayında dört aydır beraber olduğu sevgilisinin erkek arkadaşlarıyla birlikte tatile gittiğini söyledi. 1 haftalık tatilin sonrasında erkek arkadaşının tuhaf davranışlarını sezen Torhov ihanetten şüphelenmeye başlamadı. Genç kadının ihanete uğradığını hissettiği an ise yatak odasında birlikte zaman geçirdikleri zamanda oluştu. Norveç’te yaşayan Torhov, “Birbirimizi son görüşümüzün üzerinden sadece 1 hafta geçmişti. Benimle yatak odasında her zamankinden daha uzun süre ilgilendi. Sonra kendi kendime bunun garip olduğunu düşündüm” dedi.

SEVGİLİSİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sevgilisinden ihanete uğradığını düşündüğü için uzaklaşmaya başladığını dile getiren Torhov, erkek arkadaşının sosyal medyadan gönderdiği bir mesajla gerçeği öğrendi. Torhov’un erkek arkadaşı gönderdiği mesajda, “Kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi ve seni hayal kırıklığına uğrattım. Çünkü sana söylediğim bir şey var. Tatilde erkek arkadaşlarımdan biri kaldığımız eve iki kız davet etti ve sonunda biriyle beraber oldum. Ne kadar iyi ve nazik olduğunu düşünmek acı veriyor. Tamamen benim aptallığım. Özür dilerim” ifadeleri yer alıyordu.
İtiraftan dolayı üzülen ve hayal kırıklığına uğrayan Torhov, erkek arkadaşını görüntülü arayarak özür dilemek istiyorsa bunu yüz yüze yapması gerektiğini söyledi. Uzun süren bir güven probleminin sonrasında erkek arkadaşına bir şans daha vermeyi düşündüğünü dile getiren Torhov, “Ona çok aşık olduğum için onunla barıştım. Çoğu kişi hata yaptığımı söyleyerek beni eleştiriyor. Kendim için doğru olanı seçtim” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok ihanet
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