Yatak odasındaki işaret sevgilisinin ihanetini ortaya çıkarttı! “Her zamankinden daha uzun süre ilgilendi”

Pernille Torhov isimli bir kadın 2021 yılının Eylül ayında dört aydır beraber olduğu sevgilisinin erkek arkadaşlarıyla birlikte tatile gittiğini söyledi. 1 haftalık tatilin sonrasında erkek arkadaşının tuhaf davranışlarını sezen Torhov ihanetten şüphelenmeye başlamadı. Genç kadının ihanete uğradığını hissettiği an ise yatak odasında birlikte zaman geçirdikleri zamanda oluştu. Norveç’te yaşayan Torhov, “Birbirimizi son görüşümüzün üzerinden sadece 1 hafta geçmişti. Benimle yatak odasında her zamankinden daha uzun süre ilgilendi. Sonra kendi kendime bunun garip olduğunu düşündüm” dedi.

SEVGİLİSİ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sevgilisinden ihanete uğradığını düşündüğü için uzaklaşmaya başladığını dile getiren Torhov, erkek arkadaşının sosyal medyadan gönderdiği bir mesajla gerçeği öğrendi. Torhov’un erkek arkadaşı gönderdiği mesajda, “Kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi ve seni hayal kırıklığına uğrattım. Çünkü sana söylediğim bir şey var. Tatilde erkek arkadaşlarımdan biri kaldığımız eve iki kız davet etti ve sonunda biriyle beraber oldum. Ne kadar iyi ve nazik olduğunu düşünmek acı veriyor. Tamamen benim aptallığım. Özür dilerim” ifadeleri yer alıyordu.