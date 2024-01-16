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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şehnaz Dilan yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırtan oyuncudan dikkat çeken açıklama: 'Don giyeceğim kırmızı'

16.01.2024 09:25 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yoksul'da Leyla karakteriyle hafızalara kazınan usta isim Şehnaz Dilan yıllar sonra Nişantaşı'nda görüntülendi. Usta oyuncunun son hali dikkat çekti.

Usta oyuncu Şehnaz Dilan'ı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Yoksul'da Leyla olarak tanıdık onu. Ya da Umut Sokağı filminde Kadir İnanır'ın "Bizim sevgimizde tezahürat yoktur, bizim sevgimiz nah buradadır" dediği kadın olarak.

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YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam'ın 63 yaşındaki usta sanatçısı Şehnaz Dilan, yıllar sonra ortaya çıktı. Unutulmaz filmlerde rol alan Şehnaz Dilan'ın son halini görenler inanamıyor.

Snob Magazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen usta sanatçı, Koreli torunuyla sokakları gezdi. Şener Şen ile başrolünü paylaştığı 'Aşık Oldum' filmindeki Kırmızı Kadın rolüyle Yeşilçam'a damga vuran Şehnaz Dilan, "Şimdi anneanne donu giyeceğim kırmızı, onunla çekeceğiz komedi" diyerek, espri yaptı.

Sahne hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Çok zor çekildi. Etek havalanma sahnesi zordu. Bir de aynı filmde at sahnesi zorladı. At beni kaçırdı. Şener'in 16 yaşında yaşlıydı. 'Şener arkama yaklaştırma benim atı ısırıyor' dedim. Sonra poposusu ısırdı benim atımın. At beni kaçırdı" dedi.

Torunu hakkında konuşan sanatçı, "Kızım Kore'ye gelin gitti. Eşi burada öğretmendi. 19 yaşında evlendi ve 20 yaşında anne oldu. Şu an Türkiye'de yaşıyorlar. Torunum Türkçe, İngilizce ve Kore öğreniyor. Kızım YouTuber..." şeklinde konuştu.

Yeni projelerinden bahseden Dilan, "Son festivallik 'Sanatın Bedeli' filmi yaptık. '60 Gün' diye film var. Hep anneyi oynuyorum ama piyasadayım. 200'e yakın filmim var" ifadelerini kullandı.

Kısa süre ara veren sanatçı, "Aile içinde sağlık sorunumuz vardı. Hemen hemen iki sene ara verdim. Ben ve ailemden birinde sağlık durumu vardı. Şimdi çok iyiyim" dedi.

Dizilerde olmadığını söyleyen Dilan, "Dizilerle ilgili bir şey yok. Siyasetle ilgili bir projedeydi. Bu arada siyasete girdim. Üç sene sonra piyasadaydım. Güçlü Parti'ye girdim" ifadelerini kullandı. Yeşilçam'ın başarısı için sanatçı, "Ekip işi... Yenileri duyuyorum hepsi birbirine benziyor. Başrol oynuyorum diye kapris yapmıyorum. İsterse bir dakika oynayan biriyle onunla samimi olurum. İçinden geliyor. Yeşilçam sanatçıları hep mütevaziydi. Başrol oynadığım halde elektirileri bile taşıdım. Kadir İnanır, İlyas Salman, Berhan Şimşek ve Kemal Sunal ile kaliteli filmler yaptık. İyi yönetmenlerle çalıştım" diye konuştu.

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