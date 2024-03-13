Yetişkin film oyuncusu Sophia Leone evinde ölü bulunmuştu! Şüpheli ölümü araştırılıyor... Son mesajı ortaya çıktı: 'Hayatın biraz daha kıymetini bilin'

Yetişkin film oyuncusu Riley Kay Carlson, Leone'un vefatının ardından yaptığı açıklamasında, "Sophia Leone'nin vefat ettiğini öğrenerek uyandığımız hüzünlü bir gün. Seni seviyorum bebeğim. Sen bana sektörde çok erken yaşta çok şey öğrettin. Umarım şimdi daha iyi bir yerdesindir" ifadelerini kullandı.