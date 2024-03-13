Yetişkin film oyuncusu Sophia Leone evinde ölü bulunmuştu! Şüpheli ölümü araştırılıyor... Son mesajı ortaya çıktı: 'Hayatın biraz daha kıymetini bilin'

Leone'nin üvey babası Mike Romero üvey kızı Leone'ın ölümünü resmi olarak duyurmuştu. Romero yaptığı açıklamasında, "Sevgili Sophia'mızın vefat haberini büyük bir üzüntüyle paylaşmak zorundayım. Sophia'nın ani kaybı ailesini ve arkadaşlarını perişan ve şokta bıraktı" ifadelerini kullandı. Leone'ın vefat haberi sevenlerini ve yetişkin film sektörünü derin bir üzüntüye boğdu.
Leone'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylenirken polis olayda ünlü ismin evine zorla girildiğini ve olayın bir cinayet olduğunu belirtti.
Leone'ın son olarak hayranlarıyla Eylül ayında beyaz güneş gözlüğü ve omzuna astığı beyaz bir çantayla poz verdiği paylaşımıyla buluştuğu ifade edildi. Ünlü ismin paylaşımında, "Dışarı çıkın ve bugün hayatın biraz daha kıymetini bilin" ifadelerini kullanması dikkatleri çekti.
Yetişkin film oyuncusu Riley Kay Carlson, Leone'un vefatının ardından yaptığı açıklamasında, "Sophia Leone'nin vefat ettiğini öğrenerek uyandığımız hüzünlü bir gün. Seni seviyorum bebeğim. Sen bana sektörde çok erken yaşta çok şey öğrettin. Umarım şimdi daha iyi bir yerdesindir" ifadelerini kullandı.
Yetişkin film oyuncusu Riley Jean, "Sophia'yı tanıyan herkesten çok üzgünüm. Hiçbir zaman çok yakın olmadık ama hepimiz için zor bir dönem" dedi.