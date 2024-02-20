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    4. Kocasına 'tatlım' diyen garsona öyle bir ders verdi ki... Bahşiş bekleyen garson karşılaştığı notla şaşkına döndü... "Kocama tatlım deme"

    Kocasına 'tatlım' diyen garsona öyle bir ders verdi ki... Bahşiş bekleyen garson karşılaştığı notla şaşkına döndü... "Kocama tatlım deme"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.02.2024 14:24 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın gitti restoranda garsonun kocasına 'tatlım' diyerek hitap etmesinden hoşlanmadı. Hesap geldiği zaman ise genç kadın bahşiş bırakmak yerine garson için fişin üzerine bir not yazmayı tercih etti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde genç kadının fişin üzerindeki bahşiş bölümüne "Kocama tatlım deme" yazdığı görüldü.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında gündem olmayı başardı. Amerika'da zorunlu bir alışkanlık haline gelen restoranlardaki bahşiş geleneği bu kez ilginç anlara sahne oldu. Görüntülerde kadın bir müşterinin garsonun kocasına 'tatlım' demesini kıskanması üzerine bahşiş bırakmak yerine fişin üzerine not bırakması çok konuşuldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Neden durup dururken 'tatlım' desin ki? Çok iyi yapmışsın" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Benzer bir şey yüzünden başım belaya girdi" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun gibi insanlar bahşiş vermemek için her zaman bir bahane bulurlar" yorumunda bulundu.

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