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  4. Yetişkin film sektörüyle ilgili duyunca şaşkına döneceğiniz 10 gerçek!

Yetişkin film sektörüyle ilgili duyunca şaşkına döneceğiniz 10 gerçek!

28.10.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın her yerinden talep gören yetişkin film sektörüyle ilgili az bilinen gerçekler, duyanların ağzını açık bırakıyor.

Cinsel içerikli filmlerle ilgili her ülkenin kendine özgü yasaları ve kuralları bulunuyor. Gelin, yetişkin film sektörüyle ilgili şaşırtan detaylara hep birlikte göz atalım...

İŞTE DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNECEĞİNİZ GERÇEKLER

Sektörde yer alınması için para veriliyor

Sektörde yer alınması için para veriliyor
İngiltere İş ve İşçi Bulma Kurumu, işsiz gençleri yetişkin film endüstrisine teşvik etmek için 2,275 pound vermektedir. Yani yaklaşık 30 bin Türk Lirası...

Yetişkin Film Oscarları

Yetişkin Film Oscarları
Yetişkin film yıldızlarının da ödül töreni olduğunu biliyor muydunuz? Yıl boyunca sektörde performans sergileyen oyuncular, Yetişkin Film Oscarları olarak bilinen AVN Töreni'nde ödüle boğuluyor.

Mimikler çok önemli

Mimikler çok önemli
Yapılan araştırmalar, yetişkin filmi izleyen erkeklerin filmde en çok kadınların yüzüne odaklandığını ortaya koymuş. Hatta bu nedenle yapımcılar sektöre oyuncu seçerken, kalça ve göğüslerden ziyade kadınların mimiklerine önem veriyor.

Apple rakipleri bile değil

Apple rakipleri bile değil
Dünyanın en çok kazanan firmalarından olan Apple bile gelir konusunda yetişkin film sektörüyle yarışamıyor. Cinsel içerikli film sektörünün geliri, Apple'ın yıllık gelirinden epey yüksek.

Güvenlik gözlüğü kuralı

Güvenlik gözlüğü kuralı
Los Angeles'ta sektör ile ilgili şaşırtan bir kural mevcut. İş güvenliği yasasına göre yetişkin filmlerde oynayan kişiler, güvenlik gözlüğü takmak zorunda.
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Anahtar Kelimeler:
porno
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