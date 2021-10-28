Yetişkin film sektörüyle ilgili duyunca şaşkına döneceğiniz 10 gerçek!

Cinsel içerikli filmlerle ilgili her ülkenin kendine özgü yasaları ve kuralları bulunuyor. Gelin, yetişkin film sektörüyle ilgili şaşırtan detaylara hep birlikte göz atalım...

İŞTE DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNECEĞİNİZ GERÇEKLER

Sektörde yer alınması için para veriliyor İngiltere İş ve İşçi Bulma Kurumu, işsiz gençleri yetişkin film endüstrisine teşvik etmek için 2,275 pound vermektedir. Yani yaklaşık 30 bin Türk Lirası...

Yetişkin Film Oscarları Yetişkin film yıldızlarının da ödül töreni olduğunu biliyor muydunuz? Yıl boyunca sektörde performans sergileyen oyuncular, Yetişkin Film Oscarları olarak bilinen AVN Töreni'nde ödüle boğuluyor.

Mimikler çok önemli Yapılan araştırmalar, yetişkin filmi izleyen erkeklerin filmde en çok kadınların yüzüne odaklandığını ortaya koymuş. Hatta bu nedenle yapımcılar sektöre oyuncu seçerken, kalça ve göğüslerden ziyade kadınların mimiklerine önem veriyor.

Apple rakipleri bile değil Dünyanın en çok kazanan firmalarından olan Apple bile gelir konusunda yetişkin film sektörüyle yarışamıyor. Cinsel içerikli film sektörünün geliri, Apple'ın yıllık gelirinden epey yüksek.