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'Kavala' çıkışı sonrası AK Partili Türkeş ve Birinci birbirine girdi! FETÖ göndermesine çok sert yanıt: Ciyaklatmaya devam!

07.05.2024 14:38
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Abdulkadir Selvi'nin Gezi Parkı ve Osman Kavala çıkışı sonrası AK Partili isimler adeta birbirine girdi. Tuğrul Türkeş'in "Kendisi ‘AK Partiliyim’ diyor. Babasını eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor." diyerek hedef aldığı Mücahit Birinci'den çok sert yanıt geldi. Türkeş ve Selvi'yi etiketleyen Birinci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin. Dikkate almadan ciyaklatmaya devam." ifadelerini kullandı.

'Kavala' çıkışı sonrası AK Partili Türkeş ve Birinci birbirine girdi! FETÖ göndermesine çok sert yanıt: Ciyaklatmaya devam!

Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin Gezi Parkı ve Osman Kavala çıkışı, AK Parti'deki bazı isimleri karşı karşıya getirdi. Kavala’nın yeniden yargılanması tartışmalarıyla ilgili topa giren; AK Parti Milletvekili ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

OSMAN KAVALA TARTIŞMASINA TUĞRUL TÜRKEŞ DE KATILDI

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın "Türkiye’nin menfaati için Osman Kavala tahliye edilmeli mi?" sorusuna yanıt veren Türkeş, "Tahliye edilir edilmez; bu benim değil, hukukçuların işidir" ifadelerini kullanırken; AK Partili Mücahit Birinci ve babası Yavuz Bahadıroğlu'nu hedef aldı.

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MÜCAHİT BİRİNCİ'Yİ HEDEF ALDI

"Ben layihayı (Kavala’nın avukatlarının verdiği dilekçe) okumadan fikir beyan eden hukukçuya (Mücahit Birinci’yi kastediyor), daha da kötüsü, hukukçu olmayanlara, benim itirazım." diyen Türkeş, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"BABASINI EŞELİYORSUN, FETÖ ÇIKIYOR"

"Kimden olduğunu bilmem. Yani FETÖ’cü müdür, AK Partili midir… Kendisi ‘AK Partiliyim’ diyor. Babasını (Yavuz Bahadıroğlu’nu kastediyor) eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor. Bu cümleyi istiyorsan özellikle yaz. Babası ismini değiştirmiş. FETÖ’cülüğünü unutturmaya çalışıyor. Kendisi de kendinden gayrı Amerikancı arıyor."

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BİRİNCİ'DEN ÇOK SERT YANIT: "BASTIKÇA CİYAK CİYAK BAĞIRACAKLAR"

Türkeş'in gündem yaratan açıklamaları sonrası AK Partili Mücahit Birinci'den çok sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkeş ve Selvi'yi de etiketleyen Birinci, "Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin. Dikkate almadan ciyaklatmaya devam." ifadelerini kullandı.

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Birinci'nin açıklamaları şöyle;

"Bakın açık ve net söylüyorum:

Bu Kavala-Gezi işini kim kovalıyorsa, bunların ipi batıdadır. Parti fark etmeksizin her yere yerleşirler, her yerde iş tutarlar.

Bunlar, bugün burada gözükür, yarın başka partiye, başka mecralara giderler. Gittikleri yerin önemi yok, önemli olan kimin ağzıyla konuştuklarıdır.

Bunların damarını yakaladık, bastıkça ciyak ciyak bağıracaklar. Hepsi tek tek deşifre olacak merak etmeyin.

En büyüğünden en küçüğüne, sonuç fark etmez.

“KAFALARI” ne kadar büyükse, ABD/AB, bunlara o kadar büyük tasma takar ve kapı kapı gezdirir.

FETÖ filan bunların bir seviye altındadır. Bu etki ajanları, FETÖ’nün üstünde münafıklık potansiyeline sahip işe yaramaz tiplerdir.

Dikkate almadan ciyaklatmaya devam."

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Tuğrul Türkeş osman kavala Mücahit Birinci ak parti
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