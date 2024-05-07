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  4. SON DAKİKA | Lisede dehşet! Okuldan atılan öğrenci okul müdürüne kurşun yağdırdı

SON DAKİKA | Lisede dehşet! Okuldan atılan öğrenci okul müdürüne kurşun yağdırdı

07.05.2024 13:35
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Son dakika haberi: Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Lisede dehşet! Okuldan atılan öğrenci okul müdürüne kurşun yağdırdı

Son dakika haberine göre dehşete düşüren olay, saat 10.00 sıralarında özel bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı. Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.

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Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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