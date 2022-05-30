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  4. Yok böyle düğün! Gelin ve damadı görenler şaştı kaldı, son yılların en çok takı takılan düğünü...

Yok böyle düğün! Gelin ve damadı görenler şaştı kaldı, son yılların en çok takı takılan düğünü...

30.05.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki aşiret düğününü görenler şaşıp kaldı. Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu Ceyhun Aslan, görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. 5 bin kişini katıldığı düşünde 150 küçükbaş hayvan kesildi. Son yılların en yoğun katılımlı olarak dikkat çeken düğünde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takıldı.

Van'da son yılların en çok takı takılan ve en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Rasim Aslan’ın yeğeni Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi.

VAN'DAKİ AŞİRET DÜĞÜNÜNE BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Tuşba ilçesi 15 Temmuz Parkı’ndaki düğün salonunda yapılan kır düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı.
150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DAMADA 4 MİLYON PARA , GELİNE 3 KİLO ALTIN TAKILDI

DAMADA 4 MİLYON PARA , GELİNE 3 KİLO ALTIN TAKILDI
Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.
Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Mehmet Aslan, “Oğlum düğününe gerek yurt içinden gerekse yurt dışından değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Damadın amcası Kanaat Önderleri Federasyonu Başkanı Rasim Aslan ise düğüne Türkiye’nin birçok ilinden misafirlerin katıldığını ifade ederek, “Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 5-6 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz.
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Anahtar Kelimeler:
Van
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