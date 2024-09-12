Yonca Evcimik'in sahne tarzı dile düştü! Görenler "Şort giyeydin bari" dedi, Evcimik ise sessiz kalmadı

Sahneye ilginç bir kıyafetle çıkan şarkıcı resmen dile düştü. Unutulmaz şarkıları ve "Çılgın Bediş" dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik'in sütyensiz haline ve külot tarzı seçimine bir bakan bir daha baktı.