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  4. Yonca Evcimik'in sahne tarzı dile düştü! Görenler "Şort giyeydin bari" dedi, Evcimik ise sessiz kalmadı

Yonca Evcimik'in sahne tarzı dile düştü! Görenler "Şort giyeydin bari" dedi, Evcimik ise sessiz kalmadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.09.2024 07:55
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Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, 90'lar gecesinde sahne aldı. Ancak Yonca Evcimik'in sahne tarzına bir bakan bir daha baktı. Dile düşen Evcimik yorumlara da sessiz kalmadı.

"Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılara imza atan Yonca Evcimik gündeme bomba gibi düştü.

Son olarak yüzünün değişimiyle sosyal medyada gündem olan Yonca Evcimik yine adından söz ettirdi.

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BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI

Ameliyatsız yüz gerdirme şekillendirme işlemi estelift yaptırdığını açıklayan Yonca Evcimik son olarak 90'lar gecesinde ortaya çıktı ama ne çıkmak...

Sahneye ilginç bir kıyafetle çıkan şarkıcı resmen dile düştü. Unutulmaz şarkıları ve "Çılgın Bediş" dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik'in sütyensiz haline ve külot tarzı seçimine bir bakan bir daha baktı.

YORUMLARI GÖRÜNCE DAYANAMADI

YORUMLARI GÖRÜNCE DAYANAMADI

Görenler "Çocuk bezi gibi", "Kız keşke şort giyseydin", "Altında bez mi bağlı ya", "Ay çok kötü bezli gibi" yorumlarında bulundu.

Yonca Evcimik ise tarzıyla ilgili yorumları ti'ye alarak "Bile bile giydim. Bebek bezi reklamı bekliyorum" dedi.

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Yonca Evcimik
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