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Yönetmeninden uyarı almıştı! İşte Yasak Elma'nın "Yıldız"ı Eda Ece'nin kilo verme serüveni...

15.08.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eda Ece, 2011-2014 yılları arasında ekranlara gelen Pis Yedili dizisinde canlandırdığı "Cimbom" karakteri ile akıllara kazınmıştı. Asıl çıkışını ise başrollerinde Şevval Sam, Nesrin Cavadzade gibi oyuncuların yer aldığı ve FOX TV'de yayınlanan "Yasak Elma" dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteri ile yakaladı. Ünlü oyuncu Eda Ece'nin fazla kiloları bir dönem başına dert olmuştu. İşte Yasak Elma'nın "Yıldız"ı Eda Ece'nin kilo verme serüveni...

Ekranların tanınan yüzü Eda Ece oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede rol aldı. 19 Mart 2018'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Yıldız" karakteriyle ününe ün kattı. Ödüllü oyuncu Eda Ece, yönetmeninden uyarı almış ve kilolarından nasıl kurtulduğunu açıklamıştı. İşte Yasak Elma'nın "Yıldız"ı Eda Ece'nin kilo verme serüveni...

EDA ECE'NİN KİLO VERME SERÜVENİ

Yasak Elma'nın star oyuncularından biri olan Eda Ece, tatildeyken bikinisiyle görüntülenmiş ve fazla kiloları yüzünden yönetmeninden uyarı almıştı.
"Ayaklı Gazete Yılın En İyi Gençlik Dizisi Kadın Başrol Oyuncusu" ödülünü alan Eda Ece, oyunculuk kariyeri boyunca "Pis Yedili" , "Beni Böyle Sev" , "İlişki Durumu Karışık" gibi başarılı yapımlarda rol aldı.
Başrolü Kadir Doğulu ile paylaştığı Pis Yedili dizisinde "Cimbom" karakterine hayat veren Eda Ece bu rolüyle akıllara kazındı. Ece asıl çıkışını ise Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteri ile yaşadı.
Yönetmeninden uyarı alan Ece, nasıl kilo verdiğini paylaştı. Enerjisi yüksek setlerde yemek konusunda abartınca kilo alan Ece'nin imdadına rol arkadaşı Şevval Sam koşmuş.
Eceyi, Yasak Elma dizisinde aldığı kiloları vermek için rol arkadaşı Şevval Sam beslenme uzmanına götürmüş. O anları anlatan Ece, “Sanırım stresten yemeği fazla kaçırdım. Ama Şevval sayesinde kısa sürede aldığım kilolardan kurtuldum” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece Şevval Sam
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