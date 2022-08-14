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  4. Zeytin Ağacı'nın Ada'sı Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu!

Zeytin Ağacı'nın Ada'sı Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu!

14.08.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Murat Boz ile oynadığı Zeytin Ağacı sahneleriyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları merak konusu oldu. Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak'ın son hallerine beğeni yağdı.

Zeytin Ağacı dizisinde Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ün Murat Boz işe öpüşme sahneleri gündem olmuştu. Dizideki sahneleriyle çok konuşulan. Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları merak konusu oldu.

Oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak gözlerden uzak büyütülüyor. Onur Saylak zaman zaman 2017 yılında boşandığı Tuba Büyüküstün’le olan evliliğinden dünyaya gelen Maya ve Toprak’ın pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

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Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak'ın son haline "Babalarına benziyor", "Hem anne hem babaya benziyor" yorumları yapılıyor.

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"KIZLARIM BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Tuba Büyüküstün katıldığı bir programda gözlerden uzak büyüttüğü kızları için "Çocukları için annesinin ne yaptığı çok önemli. Kızlarım Maya ve Toprak benimle gurur duyuyor. Bazen oturup yaptığım işleri seyrediyorlar. Kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili, diğeri benim gibi. ‘Neden kimse mektup yazmıyor?’ diye ağlayan bir kızım var" demişti.

Ekran Alıntısı

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
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