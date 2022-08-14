Zeytin Ağacı'nın Ada'sı Zeytin Ağacı'nın yıldızı Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu!

Zeytin Ağacı dizisinde Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ün Murat Boz işe öpüşme sahneleri gündem olmuştu. Dizideki sahneleriyle çok konuşulan. Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları merak konusu oldu.

Oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak gözlerden uzak büyütülüyor. Onur Saylak zaman zaman 2017 yılında boşandığı Tuba Büyüküstün’le olan evliliğinden dünyaya gelen Maya ve Toprak’ın pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak'ın son haline "Babalarına benziyor", "Hem anne hem babaya benziyor" yorumları yapılıyor.

"KIZLARIM BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Tuba Büyüküstün katıldığı bir programda gözlerden uzak büyüttüğü kızları için "Çocukları için annesinin ne yaptığı çok önemli. Kızlarım Maya ve Toprak benimle gurur duyuyor. Bazen oturup yaptığım işleri seyrediyorlar. Kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili, diğeri benim gibi. ‘Neden kimse mektup yazmıyor?’ diye ağlayan bir kızım var" demişti.