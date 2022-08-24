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Galiba eş anlamlısı nedir? Galibanın eş anlamlısı kelimeler ile cümle içinde örnek kullanım

24.08.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, gelişim süreci boyunca pek çok dilden etkilenmiştir. Özellikle Arapça ve Farsçadan etkilenmiş ve etkilemiştir. Dilimizdeki pek çok sözcük Arapça ve Farsça kökenlidir. Arapçadan Türkçeye geçmiş kelimelerden birisi de "galiba" sözcüğüdür. Galiba sözcüğü zarftır ve fiillerin, sıfatların, zarfların anlamını etkiler. Galiba kelimesi yerine kullanabileceğimiz, aynı anlamı taşıyan kelimeler de mevcuttur. Peki, galiba kelimesinin eş anlamı nedir?

Galiba eş anlamlısı nedir? Galibanın eş anlamlısı kelimeler ile cümle içinde örnek kullanım

Galiba kelimesi, yer aldığı cümleye belli bir olasılık ya da ihtimal anlamı katar. Galiba kelimesinin etimolojisine baktığımızda, kelimenin Arapça kökenli olduğunu görürüz. Arapçada "ġlb" kökünden türeyen galib kelimesinin tenvinli şeklidir. Arapçada ġāliban olan kelime dilimize "galiba" olarak geçmiştir.

Galiba kelimesini ilk defa Seyf-i Sarayî'nin 1300'lü yıllarda kaleme aldığı Gülistan Tercümesi'nde rastlarız. 1945 yılında ise Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük'ünün ilk baskısında görürüz.

Galiba kelimesinin anlamı nedir?

Galiba kelimesi ilk zamanlarda "üstün olasılıkla" anlamını taşıyordu. Ancak 20. yüzyıla geldiğimizde kelimenin anlamı zayıflayarak "belki, bir olasılıkla" anlamına gelir. Türk Dil Kurumunda ise galibanın anlamı şu şekildedir:

  • Görünüşe göre, sanılır ki, anlaşıldığı gibi
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Galibanın Eş Anlamlısı Nedir?

Galiba kelimesinin güncel anlamına baktığımız zaman, galiba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler için şu kelimeleri sıralayabiliriz:

  • Muhtemelen
  • Büyük olasılıkla
  • Büyük ihtimalle
  • Herhâlde
  • Anlaşılan, anlaşılan o ki
  • Sanırım
  • Görünüşe göre
  • Anlaşıldığı gibi

Galiba kelimesinin eş anlamlısı kelimeleri bir olasılıktan, gerçekleşme ihtimali olan durumlardan bahsederken kullanabiliriz. Kelimenin Türkçede kullandığımız hâline baktığımızda daha üstün gelen bir ihtimalden bahseder. Herhangi bir olasılıktan bahsederken "galiba" dediğimizde bize göre en yüksek olasılıktan bahsetmiş oluyoruz.

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Galibanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yukarıda bahsettiğimiz bu kelimelere ek olarak herhangi bir ihtimalden söz ederken bu anlama çıkabilecek diğer sözcükler de galiba eş anlamlısı olarak kullanılır.

  • O galiba bu akşam geç kalacak.
  • Görünüşe göre sınavda başarısız olan pek çok öğrenci var.
  • Büyük ihtimalle ben geziye katılamayacağım.
  • Muhtemelen telefonunu evde unuttu.
  • Sanırım yemeğe tuzu fazla koydun.
  • Anlaşıldığı gibi verilerde büyük bir kayıp söz konusu.
  • Büyük olasılıkla bu çantayı başkasına hediye edeceğim.
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