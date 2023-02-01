Galibiyet sevincini coşkulu hissetti! Canlı yayında bir anda göğüslerini açınca muhabir ne yapacağını şaşırdı

İskoç Kupası’nda Hearts ve Hibernian arasında maç büyük bir heyecanla 3-0’lık skorla sona erdi. İtalya sokaklarında turist olarak gezinen bir İskoç kadın galiyetin sevincini canlı yayında yaşayınca ortaya ilginç anlar çıktı. Kadın taraftar 2012 yılında Hearts’in Hibernian’i 5-1 yendiği final için yaptırdığı dövmeyi canlı yayında göstermek istedi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmini Natasha olarak açıklayan kadın dövmesinin detaylarını ise 5-1’lik skoru elleriyle işaret ederek gösterdi. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum toplayan gönderi kısa sürede viral olmayı başardı.