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Galibiyet sevincini coşkulu hissetti! Canlı yayında bir anda göğüslerini açınca muhabir ne yapacağını şaşırdı

01.02.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoç Kupası'nda Hearts'ın Hibernian'ı 3-0 yenmesinin ardından İtalyan televizyonunda galibiyetini kutlamak isteyen bir kadın taraftar canlı yayında ilginç anlar yaşanmasına neden oldu. İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri o anlarda İskoç kadının göğüslerinin kamera gözükmesini elleriyle engellemeye çalıştı.

İskoç Kupası’nda Hearts ve Hibernian arasında maç büyük bir heyecanla 3-0’lık skorla sona erdi. İtalya sokaklarında turist olarak gezinen bir İskoç kadın galiyetin sevincini canlı yayında yaşayınca ortaya ilginç anlar çıktı. Kadın taraftar 2012 yılında Hearts’in Hibernian’i 5-1 yendiği final için yaptırdığı dövmeyi canlı yayında göstermek istedi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

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Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İsmini Natasha olarak açıklayan kadın dövmesinin detaylarını ise 5-1’lik skoru elleriyle işaret ederek gösterdi. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum toplayan gönderi kısa sürede viral olmayı başardı.

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İtalya taraftar

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