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Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik sektörün karanlık yönlerini anlattı! “O sahnelerden sonra diş implatına ihtiyaç duydum"

01.02.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bir çekim sırasında düşerek köprücük kemiğini kırdığını ifade eden yetişkin film yıldızı Adriana Chechik, sektörün hiç bilinmeyen yönlerini itiraf etmeye devam ediyor. Sayısız filmde yer aldıktan sona diş ve ağız sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden Chechik, “Seks sahnelerinden sonra diş implatına ihtiyaç duydum” itirafında bulundu.

Yetişkin film yıldızı Adriana Chechik sektörün karanlık yönlerini anlattı! “O sahnelerden sonra diş implatına ihtiyaç duydum"

Yetişkin film sektöründe yer alanların toplumsal olarak gösterilen bir ön yargıyla birlikte psikolojik bir mücadele verdiğini ifade eden Adriana Chechik, sektörün fiziksel zararlarına dair kimsenin konuşmadığını söyledi. Yetişkin film sektöründe yer alanların özel bir sağlık sigortasına sahip olması gerektiğini ifade eden Chechik, “Yetişkin filmlerin bedenlere neler yaptığına dair konuşmaya başlamalıyız. Ben her gün iş minemde oluşan bir bakteriden dolayı uzun saatler boyunca ağlamak zorunda kalıyordum. Gerçekten çok kötü günlerdi” dedi.

SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

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Dişlerindeki dayanılmaz ağrının sonrasında diş hekimine gittiği anları sosyal medyadan paylaşan Chechik, oluşan bakteriyel enfeksiyon nedeniyle dişlerinin bir bölümü kaybederek implant yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.

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