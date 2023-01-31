Yetişkin film yıldızı Braylin Bailey, sarı iç çamaşırı takımıyla sosyal medyayı salladı! Pozu resmen olay oldu

Yetişkin film sektörünün son dönemdeki popüler isimlerinden biri olan Braylin Bailey, kendisi gibi oyuncu olan Apollona Banks ise bir aşka yelken açmasıyla gündem yaratmıştı. İkili cinselliği setlerden öğrendiklerini ancak kendilerine ait özel durumlarından olduğundan bahsederek ilgi çekmişti. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Bailey itirafından sonra seksi bir pozuyla gündem olmayı başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada 120 bini aşkın takipçisi bulunan Bailey, dantel detaylardan oluşan bir iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Sarı saçlarıyla uyumlu bir iç çamaşırı takımı seçen Bailey gönderisine, “Hepsi senin için” notunu ekledi. Bailey’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.Sosyal medya kullanıcıları Bailey’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.