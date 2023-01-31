Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yetişkin film yıldızı Braylin Bailey, sarı iç çamaşırı takımıyla sosyal medyayı salladı! Pozu resmen olay oldu

Yetişkin film yıldızı Braylin Bailey, sarı iç çamaşırı takımıyla sosyal medyayı salladı! Pozu resmen olay oldu

31.01.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yetişkin film sektöründe popüler olan Braylin Bailey, kendisiyle aynı kariyeri paylaşan sevgilisi Apollona Banks ile cinsel hayatlarına dair bir itirafta bulunmuştu. İtirafının etkisi devam ederken Bailey bu kez de sarı iç çamaşırı takımıyla verdiği pozla gündem yarattı.

Yetişkin film yıldızı Braylin Bailey, sarı iç çamaşırı takımıyla sosyal medyayı salladı! Pozu resmen olay oldu

Yetişkin film sektörünün son dönemdeki popüler isimlerinden biri olan Braylin Bailey, kendisi gibi oyuncu olan Apollona Banks ise bir aşka yelken açmasıyla gündem yaratmıştı. İkili cinselliği setlerden öğrendiklerini ancak kendilerine ait özel durumlarından olduğundan bahsederek ilgi çekmişti. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Bailey itirafından sonra seksi bir pozuyla gündem olmayı başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

kapak2

Sosyal medyada 120 bini aşkın takipçisi bulunan Bailey, dantel detaylardan oluşan bir iç çamaşırı takımıyla poz verdi. Sarı saçlarıyla uyumlu bir iç çamaşırı takımı seçen Bailey gönderisine, “Hepsi senin için” notunu ekledi. Bailey’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.Sosyal medya kullanıcıları Bailey’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

İlginizi Çekebilir

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

Olay poz! Bacaklarını iki yana açıp eşofmanını kalçasından sıyırdı

 İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen pozları ortaya çıktı! “Beni yasakladılar”Müstehcen pozları ortaya çıktı! “Beni yasakladılar”
Seksi pozlar! Eşofmanı kalçasından indirip tanga iç çamaşırıyla...Seksi pozlar! Eşofmanı kalçasından indirip tanga iç çamaşırıyla...
Süper mini şortu olay yarattı! “Külot mu şort mu?”Süper mini şortu olay yarattı! “Külot mu şort mu?”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

En Çok Okunan Trend Haberler

Başlarına bela oldu! Kimse korkudan konuşamıyor

Başlarına bela oldu! Kimse korkudan konuşamıyor

Klozetten paylaştı! Şortunu ve iç çamaşırını indirip...

Klozetten paylaştı! Şortunu ve iç çamaşırını indirip...

9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?

9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?

Cinsel ilişki için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez...”

Cinsel ilişki için mezarlığa götürdü! “Haftada üç kez...”

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.