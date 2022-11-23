Game of Thrones dizisinin 'kralın dilsiz celladı' Wilko Johnson hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne rolüyle tanınan ve 70’lerin ünlü pub rock grubu Dr. Feelgood’un gitaristi olan 75 yaşındaki Wilko Johnson 21 Kasım Pazartesi evinde öldü.

SON NEFESİNİ EVİNDE VERDİ

Haber, Johnson’ın ailesi tarafından sosyal medyadan "Asla yapmak istemediğimiz bir duyuruydu ve bunu çok üzülerek yapıyoruz. Wilko Johnson öldü.” ifadeleriyle duyurdu. 21 Kasım günü öldüğü açıklanan Johnson'ın son nefesini evinde verdiği belirtildi.

Bir aktör olarak da Johnson, Game of Thrones’un birinci ve ikinci sezonunda dilsiz cellat Ser Ilyn Payne’i canlandırarak ilk çıkışını yapmış ve toplam dört bölümde yer almıştı.

TEDAVİYİ REDDETMİŞTİ

10 yıl önce yakalandığı pankreas kanserinin en ölümcül türüne yakalanan Wilko Johnson, kemoterapi sürecini reddetmişti. Hayranları için veda turuna çıkan Johnson, "Kararı vermek oldukça kolaydı, kemoterapi hayatını uzatmaktan fazlasını yapamazdı, ben sağlığın tadını çıkarmayı tercih ettim" demişti.