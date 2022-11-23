MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Game of Thrones dizisinin 'kralın dilsiz celladı' Wilko Johnson hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinin 'kralın dilsiz celladı' Wilko Johnson hayatını kaybetti

23.11.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı "Ser Ilyn Payne" karakteriyle hafızalara kazınan, Dr. Feelgood grubunun gitaristi Wilko Johnson hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Wilko Johnson yakalandığı kanser hastalığının ardından kemoterapi sürecini reddetmişti.

Game of Thrones dizisinin 'kralın dilsiz celladı' Wilko Johnson hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne rolüyle tanınan ve 70’lerin ünlü pub rock grubu Dr. Feelgood’un gitaristi olan 75 yaşındaki Wilko Johnson 21 Kasım Pazartesi evinde öldü.

SON NEFESİNİ EVİNDE VERDİ

Haber, Johnson’ın ailesi tarafından sosyal medyadan "Asla yapmak istemediğimiz bir duyuruydu ve bunu çok üzülerek yapıyoruz. Wilko Johnson öldü.” ifadeleriyle duyurdu. 21 Kasım günü öldüğü açıklanan Johnson'ın son nefesini evinde verdiği belirtildi.

spl733453_001

Bir aktör olarak da Johnson, Game of Thrones’un birinci ve ikinci sezonunda dilsiz cellat Ser Ilyn Payne’i canlandırarak ilk çıkışını yapmış ve toplam dört bölümde yer almıştı.

Wilko Johnson

TEDAVİYİ REDDETMİŞTİ

10 yıl önce yakalandığı pankreas kanserinin en ölümcül türüne yakalanan Wilko Johnson, kemoterapi sürecini reddetmişti. Hayranları için veda turuna çıkan Johnson, "Kararı vermek oldukça kolaydı, kemoterapi hayatını uzatmaktan fazlasını yapamazdı, ben sağlığın tadını çıkarmayı tercih ettim" demişti.

Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti! Dünyaca ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avatar Atakan ilk defa anlattı: Saatlerce ağladım, yüksek şiddet ve...Avatar Atakan ilk defa anlattı: Saatlerce ağladım, yüksek şiddet ve...
Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...
Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan bendenHastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden
Anahtar Kelimeler:
game of thrones dolarda yükseliş faiz indirimi sterlin ne kadar sterlin fiyatları

En Çok Okunan Haberler

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum

Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum

2000'lere damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktı

2000'lere damga vurmuştu! Son hali ağızları açık bıraktı

Canlı yayında ağızları açıkta bırakan itiraf! "Dışarıda başka kadın bulamayınca..."

Canlı yayında ağızları açıkta bırakan itiraf! "Dışarıda başka kadın bulamayınca..."

İlginizi Çekebilir

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.