Game of Thrones'un spinoff'u House of the Dragon orijinal dizinin prömiyerini geçti. House of the Dragon'un ikinci bölümü de izlenme rekoru kırdı. Yapım şirketi Warner Bros. Discovery'nin (WBD) paylaştığı bilgilere göre yeni bölüm 10,2 milyon kişi tarafından izlendi.

İkinci bölüm, yaklaşık 10 milyon kişinin izlediği spinoff'un prömiyerini de yüzde 2'yle geçti. Game of Thrones'un 2011'de yayımlanan prömiyeri 4,2 milyon kişi tarafından izlenmişti.