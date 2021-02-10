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Game Of Thrones’un Khaleesi’si eskiyi hatırlamak istemiyor

10.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Emilia Clarke için Game of Thrones dizisindeki Khaleesi rolü kariyerinin dönüm noktasını oluşturuyor. Diziden önce küçük rollerde boy gösteren oyuncu eskiyi hatırlamak istemiyor.

Televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri olarak hatırlanan Game of Thrones, tartışmalı finaline rağmen televizyon izleyicilerinin favorisi arasında yer alıyor. Dizide rol alan oyuncuların popülaritesini arttıran yapım 8 sezon sürdü.

ÇIPLAK SAHNELERDE OYNAMAK İSTEMEDİ

Westeros’taki taht kavgasına girişmeden önce tüm oyuncuların farklı oyunculuk deneyimleri olmuştu. Dizi boyunca inanılmaz bir karakter değişimine uğrayan Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke ise neredeyse hiç tanınmayan bir isimdi. Khal Drogo ile olan müstehcen sahnelerle gündeme damga vuran genç oyuncu dizinin ilerleyen sezonlarında çıplaklık içeren sahnelerde rol almak istemediğini belirtmişti.

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Emilia Clarke, Triassic Attack 2010

Daenerys Targaryen'ı canlandırmadan önce neredeyse hiç deneyimi olmayan Emilia Clarke’ın ilk televizyon deneyimi Doctors adlı dizide küçük bir rolle olmuştu. İlk başrol deneyimi ise yine bir televizyon filmi olan 2010 yapımı Triassic Attack (Dinozor Saldırısı) ile yaşamıştı. Genç oyuncunun ilk televizyon deneyimlerini neredeyse kimse hatırlamıyor.

Emilia Clarke’ı son olarak Netflix filmi Bir Şans Daha’da izleme şansı yakalamıştık.

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