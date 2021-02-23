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Game of Thrones’un yıldızıyla True Blood’ın güzeli aynı dizide

23.02.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Game of Thrones’un yıldızıyla True Blood’ın güzeli aynı dizide

Modern Love dizisinin 2. sezon kadrosu açıklandı. Game of Thrones’la dünya çapında üne kavuşan Kit Harington ile Oscar ödüllü Anna Paquin başrolleri paylaşacak.

İlk sezonunda başrolü Anne Hathaway’in üstlendiği Modern Love dizisinin ikinci sezon kadrosu açıklandı. Amazon Prime'da yayınlanan dizinin ilk sezonu 2019'da ekrana gelmişti. New York Times'taki aynı isimli köşeden esinlenilerek hazırlanan dizi, antoloji özelliğinde bir yapım ve her bölümünde farklı bir çiftin arasındaki ilişki anlatılıyor.

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MODERN LOVE 2. SEZON KADROSU

Dizinin ikinci sezonundaki bölümlerde Kit Harington, Anna Paquin, Dominique Fishback, Minnie Driver, Garrett Hedlund, Jack Reynor, Miranda Richardson, Gbenga Akinnagbe, Susan Blackwell, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoe Chao, Maria Dizzia, Grace Edwards, Kathryn Gallagher, Telci Huynh, Nikki M. James, Aparna Nancherla, Larry Owens, Zane Pais, Isaac Powell, Ben Rappaport, Milan Ray, Marquis Rodriguez, James Scully, Zuzanna Szadkowski, Lulu Wilson, Don Wycherley ve Jeena Yi rol alacak.

George

Çekimler New York'ta ve Dublin'de yapılacak. Yıl sonunda ekrana gelmesi planlanan diziyi John Carey yazıyor ve yapımını üstleniyor.

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