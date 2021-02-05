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Gamze Erçel kardeşi Hande Erçel'i paylaştı! 'Onun güzelliğini görünce...'

05.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Gamze Erçel kardeşi Hande Erçel'i paylaştı! 'Onun güzelliğini görünce...'

Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel, oyuncu kardeşi Hande Erçel ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen ve aynı sene kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel, oyuncu kardeşi Hande Erçel ile pozunu paylaştı.

Ayna karşısında çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Erçel, gönderisine, "Onun güzelliğini görünce kendimi çekemedim" notunu düştü.

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Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında hayatını kaybetmişti.

29 yaşındaki Erçel, bebeğine kanserden hayatını kaybeden annesinin adı olan "Aylin Mavi" ismini vermişti.

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