Gamze Erçel kendini sanata adadı

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile tasarımcı Caner Yıldırım, geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturdu. İkilinin kızları Aylin Mavi, yaklaşık dört ay önce dünyaya geldi.Çift, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüsünden korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Evde vaktini resim yaparak geçiren Erçel, bu süreçte kendisini sanata adadı.

MOTİVASYON OLSUN DİYE HAYAL EDELİM

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Gamze Erçel, yaptığı paylaşımla takipçilerine “Evde kal” mesajı verdi.Resim yaparken çekilen fotoğrafını paylaşan Gamze Erçel, paylaşımına şu notu düştü:Bu sefer şöyle kalabalık bir şeyler resmetmek geldi içimden. Hani bu günlerde içinde olmamızın pek mümkün olmadığı bir durum ; kalabalık bir aile ya da arkadaş ortamı…Şöyle bir müzik festivali de olur ya da güzel bir restoranda akşam yemeği… Eh kuaföre de gitmek lazım tabi. Aaa, alışveriş merkezine gitmeyi es geçmeyelim! Şimdilik bunlar motivasyon olsun diye hayal… Evde kalmaya devam edelim.

