Gamze Özçelik bayramda Somalili çocuklar sevindirdi

Gamze \u00d6z\u00e7elik, bayramda Somali'ye gitti.\n\nB\u00fcy\u00fck sevgi seliyle kar\u015f\u0131lanan oyuncu, T\u00fcrk bayrakl\u0131 ti\u015f\u00f6rt giyen bir minikle yak\u0131ndan ilgilendi. \n\nSomalililer, \u00d6z\u00e7elik'e b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6sterdi. Toplad\u0131\u011f\u0131 yard\u0131m ve hediyelerle \u00e7ocuklar\u0131 sevindirdi.\n\nPARTNERSpuirting nedir? Kad\u0131nlar\u0131n orgazm an\u0131nda...Ezgi Mola'dan bikinili payla\u015f\u0131m!Demi Rose \u0130biza'y\u0131 fethetti
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