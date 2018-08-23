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Gamze Özçelik bayramda Somalili çocuklar sevindirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 20:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Gamze Özçelik, topladığı yardım ve hediyeleri yanına alıp kurucusu olduğu derneğin çalışanlarıyla birlikte Somali'ye gitti

Gamze Özçelik bayramda Somalili çocuklar sevindirdi

Gamze Özçelik, bayramda Somali'ye gitti.

Gamze Özçelik 3

Büyük sevgi seliyle karşılanan oyuncu, Türk bayraklı tişört giyen bir minikle yakından ilgilendi.

Gamze Özçelik

Somalililer, Özçelik'e büyük ilgi gösterdi. Topladığı yardım ve hediyelerle çocukları sevindirdi.

Gamze Özçelik2

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gamze özçelik Somali

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