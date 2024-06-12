Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşımda bulundu! Gözaltına alındı, özür diledi

Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik nikahından kareleri de sosyal medyadan paylaşınca gündeö oldu.

Özçelik'in evlilik haberinin ardından bir paylaşım yapan Merve Sungur"Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik" deyince tepki çekti.

Bu yorumdan kısa süre sonra sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındığını da paylaştı.

Sungur daha sonra ise "Dünkü yaptığım saçma paylaşım için herkesten özür diliyorum ben konunun ne olduğunu bile bilmiyordum" dedi.

HALUK LEVENT UYARMIŞTI

Haluk Levent yorumu görünce "Merve! Yapmamalısın! Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Yakinen biliyorum yıllardır insanlık için emek veriyor. Haydi silelim tweeti" ifadelerini kullanmıştı.







