Gamze Özçelik o iddialara yanıt verdi: Mevlam'ın merhametine sığınırım

Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren oyuncu Gamze Özçelik'in Afrikalı çocuklara yardım etmek için 400 bin TL değerindeki evini sattığı iddia edilmişti. Oyuncu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi.

İşte Gamze Özçelik'in o açıklaması:

“Selamun Aleykum canlar. Takip eden kardeşlerim bilirler ki, ‘Umuda Koşanlar Derneği’ olarak geçtiğimiz kurban bayramında Somali’de kurban kesimi ve dağıtımı gibi çeşitli organizasyonlarda bulunmak nasip olmuştu. Bir süredir basında ve sosyal medya da konuşulan ‘Servetini su kuyularına harcadı’ , ‘Afrikalı çocuklar için evini sattı’ gibi haberlerin karşısında hakikat için açıklama yapmak gereği duydum.

Derneğimiz kurulduğu ilk günden bu yana, bağışçılarımızın desteği ile güzel işler başarmaya, elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Allah razı olsun baştan beri desteklerini esirgemediler. Haberler doğruluk taşımamaktadır! Malın ve mülkün, tüm övgülerin, güzel sözlerin ve güzel sıfatların sahibi Yüce Allah (C.C) iken, sadece manen ve bedenen elinden geleni yapmaya çalışan bir kul olarak riyadan, benlikten ve kibirden yine Mevlam'ın merhametine sığınırım.

İyi niyetli oldukları düşündüğüm, sevgili basın mensuplarından ricamdır; lütfen dernek faaliyetlerimizle ilgili her türlü bilgi için çekinmeden dernek numaralarımızı arayın. Cümleten, yolumuzda dosdoğru ilerleyenlerden olmak duasıyla. Selametle kalın.”

