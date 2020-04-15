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Gamze Özçelik'ten oğlunu babası Uğur Pektaş'la görüştürmediği iddialarına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 21:45 | Son Güncelleme

Eski oyuncu Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklayan bir karar aldırdığına ilişkin çıkan haberlere yanıt verdi. Özçelik, "Haberler doğru değildir. Oğlum babasını hem haftasonları, hem de diğer yasal olarak tanınan sürelerde görmeye devam etmektedir. Sadece 2 haftasonu başka şehirde olması ve 20 yaş altı yasağı sebebiyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşmemiştir." dedi

Gamze Özçelik'ten oğlunu babası Uğur Pektaş'la görüştürmediği iddialarına açıklama

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan’ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin evliliği 4 yıl sürmüştü.

Murathan’ın velayeti, anne Gamze Özçelik’teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş’ı da hafta sonları ziyaret ediyordu. Ancak Özçelik'in, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan bir karar aldırdığı iddia edildi. Gamze Özçelik çıkan haberlerden sonra açıklama yaptı.

Gamze Özçelik çıkan haberlerden sonra açıklama yaptı. Özçelik şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hepimize sabır, birlik ve beraberlik diliyorum. Konunun uzamaması ve değerli zamanınızı çalmamak için kısaca bahsedip konuyu kapatacağım.
Haberler doğru değildir. Oğlum babasını hem haftasonları, hem de diğer yasal olarak tanınan sürelerde görmeye devam etmektedir. Sadece 2 haftasonu başka şehirde olması ve 20 yaş altı yasağı sebebiyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşmemiştir. Lütfen haberleri, gerçekleri araştırarak yapalım. Kalpleri kırmayalım. Yolumuza bakalım. Sevgiler. Essalamu aleyküm."

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Anahtar Kelimeler:
gamze özçelik, uğur pektaş,

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