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  4. Garip ama gerçek! Tüm köy aynı ana cadde üzerinde yaşıyor...Fiyatlar dudak uçuklattı: 15 milyon TL

Garip ama gerçek! Tüm köy aynı ana cadde üzerinde yaşıyor...Fiyatlar dudak uçuklattı: 15 milyon TL

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.02.2025 15:19
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Polonya'da bulunan 6000 nüfuslu Sułoszowa köyü yerleşim planı sayesinde ilgi çekiyor. Çünkü tüm köy sadece tek bir ana cadde üzerine kurulu. Köydekilerin hepsi aynı yol üzerinde yaşıyor.

Garip ama gerçek! Tüm köy aynı ana cadde üzerinde yaşıyor...Fiyatlar dudak uçuklattı: 15 milyon TL

MYNET|DIŞ HABERLER Polonya'nın en önemli tarihi şehirlerinden biri olan Krakow'un karmaşasından sadece birkaç kilometre uzakta oldukça sıra dışı bir yapıya sahip ücra bir köy yer alıyor. Köyün en tuhaf özelliği ise tek bir ana yol üzerinde konumlandırılmış olması.
Havadan çekilen köyün kuş bakışı görüntülerinde mükemmel dümdüz bir ana yol ve onun doğrultusunda sıralanmış konutlar yer alıyordu. Konutların etrafı ise yemyeşil boş bir alan olarak gösterildi.

HER EVİN BİR ARAZİ PARÇASI VAR

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Dokuz kilometre uzunluğundaki uzun yerleşim caddesi, tüm varlığını tek bir yolun etrafında döndürerek, başka hiçbir yol ayrımı, dönülecek bir kavşak veya U dönüşü yapmaya imkan tanımıyor. Ana yol köyün can damarı ve tek faaliyet alanı. Konutlardan işyerlerine, dükkânlardan tarım arazilerine kadar her şey bu sokakta yer alıyor. Her evin ayrıca bahçecilik ve tarım için kullanabileceği uzun ve dar bir arazi parçası var.

"TÜM DÜNYADA ÜNLÜ YAPTI"

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Gmina Sułoszowa meclis üyesi Katarzyna Bieda, The Daily Express'e yaptığı açıklamasında, "Sułoszowa, çok sayıda orman ve tarla ile doğanın içinde yer alıyor. Bu tarlalar, ana caddeyi çevreleyen tarlalarımızın bir yaprağa benzediği drone fotoğrafları sayesinde bizi tüm dünyada ünlü yaptı.Tek sokak olayı geçmişten kalma, insanların çoğunlukla yol iletişimi sayesinde tek sokakta yaşamasının daha kolay olduğu zamanlardan kalma" ifadelerini kullandı.

EVLERİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Eğer 6.000 komşuya sahip olma fikrine sıcak bakıyorsanız, köydeki evler de pek ucuz sayılmaz; Daily Express'in haberine göre iki ev 335 bin sterline (15.milyon 200 bin TL) satışa çıkartırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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