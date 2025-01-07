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Korku dolu anlar! Dansları kabusa dönüştü: Yer yarıldı bir anda içine gömüldüler... Sosyal medyada gündem yarattı

07.01.2025 11:39
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.01.2025 11:39
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Brezilya'nın Alagoinhas şehrinde meydana gelen olayda 7 kadın mutlu bir şekilde kucaklaşıp müzik eşliğinde dans ediyordu. Ancak kadınların dans ederek zıpladıkları sırada yer bir anda çöktü ve çukur üzerinde dans edenleri adeta yuttu. Olay insanların çığlıkları arasında vücutlarının yaklaşık 3 metre derinliğindeki bir çukura düşmesine neden oldu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede gündem yarattı.

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Alagoinhas şehrinde kaydedilen görüntülerde yedi kadın bir arkadaşlarının doğum günü partisindeydi. Kadınlar mutluluk içinde dans ederken bir anda korkunç bir kaza yaşadılar. Çünkü kadınların üzerinde zıpladığı yer çöktü ve kadınlar oluşan 3 metrelik çukura düştü.

"SANKİ BAŞKA BİR DÜNYADAYDIM"

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Kurbanlardan biri olan 38 yaşındaki Gabriela Carvalho, dans ederken yerin sarsıldığını hissettiğini söyledi. Ancak yerin çatlayacağını hiç düşünmediğini dile getiren Carvalho, "Canlı olarak geri döneceğimizi sanmıyorum. Çok derine düştük. Sanki başka bir dünyadaydım" dedi.

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Gabila'nın 15 yaşındaki kızı Laura Oliveira , videoyu internette paylaştı ve kaza görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez görüntülenerek viral oldu.

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Express
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Brezilya
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