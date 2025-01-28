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  4. Sosyal medya onu konuşuyor! "Kocana hizmet edeceksin" sözleri sosyal medyada tepki çekti: Yorumlar peşi sıra geldi

Sosyal medya onu konuşuyor! "Kocana hizmet edeceksin" sözleri sosyal medyada tepki çekti: Yorumlar peşi sıra geldi

28.01.2025 15:31
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.01.2025 15:31
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Instagram'da 'pdesranarinc' hesabından paylaşılan bir video kısa sürede sosyal medyada gündem yaratırken tepkileri de beraberinde getirdi. Görüntülerde genç bir kadın çalıştığı için eşleriyle ilgilenemediklerini söyleyen hemcinslerine tepki göstererek, "Kocana hizmet edeceksin. Boş bırakmaya gelmez" dedi.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kadın eşleriyle ilgilenmeyen kadınlara tepki gösterdi. Kadınların eşleriyle ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcısı, "Bana soruyorlar 'İşte kocamla ilgilenemiyorum filan' diyorlar. İlgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Yani edeceksin. Sen diyelim yemeğini yedin o işten geldi bir zahmet yanında otur da eşlik ediver adama. Öyle boş bırakmaya gelmez. Dışarısı malum. Adamın içinde biter bunu kabul ediyorum ama ilgileneceksin" dedi.

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Birçok sosyal medya kullanıcısı genç kadının sözlerini eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınları aşağılayan, bireysellikten uzaklaştıran bir tavır" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlginin karşılıklı olması gerekir. Kendinize saygınız olsun" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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doğru söylemiş o ilgilenmez ise bir çok ilgi gösterecek kaynıyor ortalıkta
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