Sosyal medya onu konuşuyor! "Kocana hizmet edeceksin" sözleri sosyal medyada tepki çekti: Yorumlar peşi sıra geldi

Sosyal medyada paylaşım yapan bir kadın eşleriyle ilgilenmeyen kadınlara tepki gösterdi. Kadınların eşleriyle ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcısı, "Bana soruyorlar 'İşte kocamla ilgilenemiyorum filan' diyorlar. İlgileneceksin. Kocana hizmet edeceksin. Adam niye alıyor seni? Yani edeceksin. Sen diyelim yemeğini yedin o işten geldi bir zahmet yanında otur da eşlik ediver adama. Öyle boş bırakmaya gelmez. Dışarısı malum. Adamın içinde biter bunu kabul ediyorum ama ilgileneceksin" dedi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı genç kadının sözlerini eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadınları aşağılayan, bireysellikten uzaklaştıran bir tavır" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlginin karşılıklı olması gerekir. Kendinize saygınız olsun" yorumunu yaptı.