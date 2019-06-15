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Garip'in Fatoş'u Ece Alton bakın artık ne yapıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Herkes onu Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Garip filminden tanıyor. Garip isimli filmin Fatoş'u Ece Alton'un son hali sosyal medyanın gündeminde...

Garip'in Fatoş'u Ece Alton bakın artık ne yapıyor!

Ece Alton, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Kemal Sunal ile birlikte rol almıştı. Garip isimli filmin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şaşırttı.

Ece Alton, Garip filminden sonra birkaç ufak çaplı projelerde bulundu.

Magazin dünyasından ve gözlerden uzak bir hayat süren Ece Alton, internette aranmaya başladı.

Tatlı ve cimcime halleriyle izleyiciler tarafından sevilen Ece Alton, son haliyle görenleri şaşırttı.

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1 Ocak 1980 doğumlu olan Ece Alton şimdilerde turizm ile uğraşıyor. Alton Assos'da 5 yıldızlı bir otel işletiyor. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Alton, kendini turizme adadı. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu oteldeki işlerle ve gelen misafirlerle vakit geçiriyor.

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ECE ALTON KİMDİR?

Ece Alton, 1 Ocak 1980 doğumludur. Kemal Sunal'ın 'Garip' filminde 'Fatoş' karakteriyle tanınan Oya Ece Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi. Garip filminin ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gecenin Öteki Yüzü adındaki dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Arka Sokaklar, Beyaz Bisiklet ve en son 2006'da İmkânsız Aşk gibi projelerde oynadı.

Ece Alton, şu sıralarda kameralardan uzak turizm işi ile uğraşıyor.

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