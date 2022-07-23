Garip yorumları ve hadsiz soruları umursamıyorlar! ''Kocamı oğlum sanıyorlar ama...''

1.70 cm boyundaki Jesika ve 1.54 cm boyundaki Hunter biribirini seven mutlu bir çift. İkili aynı zamanda sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor ve anılarını insanlarla paylaşıyorlar. Ancak Jesika, kocasından 15 cm daha uzun olması nedeniyle sık sık olumsuz yorumlar ve garip sorularla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

SIRILSIKLAM AŞIK OLDULAR

Şubat 2022'de evlenen çift, birkaç buluşmanın ardından birbirlerine sırılsıklam aşık olarak evlendiler. O günden beri hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen ikili ilişkilerine her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Ancak baştan beri etraftakilerin yorumları ve sorularının ardı arkası kesilmiyordu.

EN RAHATSIZ EDİCİ OLANI ANLATTI

Jesika birçok insanın kendisine neden kendisinden kısa bir adamla olduğunu sorduğunu, cinsel hayatlarını merak ettiklerini, Hunter'ın onun oğlu olduğunu sananlar olduğunu anlattı. Ama onun için en rahatsız edici olanı gerçek bir erkeğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek onun için daha iyi bir partner olabileceğini iddia eden erkeklerdi.

UMURSAMIYOR

Hunter ise hayatı boyunca kısa bir adam olarak yaşadığını, bununla ilgili hadsiz şakaların korkunç olduğunu ama bunların umursamamayı öğrendiğini anlattı. Bunun kendi ilişkisi olduğunu söyleyen genç adam, daha önceki ilişkilerinde de onu endişelendiren şeyin daha çok partnerinin bu konuda nasıl hissettiği olduğunu söyledi.

CİNSELLİĞİ SORUYORLAR

Aldıkları soruların çoğunun cinsellikle ilgili olduğunu belirten ikili, boy farkının hiçbir olumsuz etkisi olmadığını hatta zaman zaman işleri daha da kolay ve zevkli hale getirdiğini söyledi. Jesika eşi Hunter ile şimdiye kadarki en iyi cinsel deneyimini yaşadığını söyledi.



