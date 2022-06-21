21 yaşındaki aşk sarhoşu 52 yaşındaki nişanlısı için sevgilisini nasıl terk ettiğini anlattı! ''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Aralarında 31 yaş fark bulunan çift, 2020'de Claire'in resepsiyonist ve Scott'ın kişisel antrenör olarak çalıştığı spor salonunda tanıştı. İkisi de ayrı ilişkilerde olsalar da aralarındaki gerilim ve kimyaya karşı koyamadılar. Claire zaten ayrılmayı planladığı erkek arkadaşından yeni yılda ayrıldı ve aynı hafta şimdiki nişanlısı olan Scott'tan kişisel eğitim seansları almaya başladı. Bu durum aralarındaki etkileşimi arttırdı.

İKİSİ DE ÖZGÜRDÜ

Claire eski sevgilisinden kendi sebepleri için ayrılsa da, Scott'ın eşinden ayrılmasının sebebi Claire'a olan ilgisi oldu. Ancak bekar olmak Claire için de işleri kolaylaştırdı ve Scott'la özgürce flört ettiler. 2 yıllık mutlu bir sevgilik sürecinin ardından ikili geçtiğimiz mayıs ayında nişanlandı.

NİŞANLISINA SÜBYANCI ONA SERVET AVCISI DEDİLER

İlişkileri başladığında reşit olmadığı için sık sık nişanlısına 'sübyancı' etiketi vurulduğunu söyleyen Claire, kendisinin de çoğu zaman 'servet avcısı' olarak nitelendirildiğini anlattı. Tepkilerle baş etmek için buldukları çözüm ise bu tür eleştirilerden uzak durmak oldu.

HER ANLAMDA MUTLU

Claire özellikle büyük yaştaki erkeklere bir ilgisi olmadığını ancak kendi yaşındaki erkeklerin duygusal olgunluktan, finansal kaynaktan ve ilişkiye girme çabasından yoksun olduğunu düşündüğünü söyledi. Aradığı her şeyi Scott'ta bulduğunu da ekledi. Nişanlısının duygularını ifade etmede oldukça başarılı olduğunu söyleyen Claire, Scott'un onu hep şımarttığını, mutlu ettiğini ve cinsel anlamda da tatmin ettiğini söyledi.



