Garry Rodrigues'in olaylı gecesi! Ciciş kardeşlerle yakalandı

Etiler Nusr-Et’e bir arkadaşıyla gelen Garry Rodrigues'e, Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre ilerleyen saatlerde Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ve model Yağmur Aktaş eşlik etti.

İçeride bir süre Rodrigues ile sohbet eden Esra Ersoy, ön kapıdan çıkarken görüntü vermemek için koşarken yere düştü.

Mekan çalışanlarının yardımıyla ayağa kalkan Esra Ersoy, "Beni rezil etmeyin. Arkadaşımız gidiyor, ona yetişelim derken düştüm" dedi.

Mekanı arka kapıdan VIP aracıyla terk etmek isterken yakalanan 27 yaşındaki Rodrigues ise, “Beni istemediğim halde niye çekiyorsunuz? Ünlü değilim, indirin o makineleri” diyerek kızdı.

Futbolcunun arkadaşları ve şoförü de, fotoğraf çekmek isteyen gazetecilere müdahale ederek “Onu burada çektirmeyiz” sözleriyle tepki gösterdi.