MAGAZİN

Garry Rodrigues'in olaylı gecesi! Ciciş kardeşlerle yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, önceki gece çıktığı yemekte gergin anlar yaşadı. Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerle görüntü vermek istemeyen Rodrigues gazetecilerle tartıştı.

Garry Rodrigues'in olaylı gecesi! Ciciş kardeşlerle yakalandı

Etiler Nusr-Et’e bir arkadaşıyla gelen Garry Rodrigues'e, Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre ilerleyen saatlerde Esra-Ceyda Ersoy kardeşler ve model Yağmur Aktaş eşlik etti.

,LpvZs468hUayzW4LXQUfYg

İçeride bir süre Rodrigues ile sohbet eden Esra Ersoy, ön kapıdan çıkarken görüntü vermemek için koşarken yere düştü.

,LpvZs468hUayzW4LXQUfYg

Mekan çalışanlarının yardımıyla ayağa kalkan Esra Ersoy, "Beni rezil etmeyin. Arkadaşımız gidiyor, ona yetişelim derken düştüm" dedi.

,LpvZs468hUayzW4LXQUfYg

Mekanı arka kapıdan VIP aracıyla terk etmek isterken yakalanan 27 yaşındaki Rodrigues ise, “Beni istemediğim halde niye çekiyorsunuz? Ünlü değilim, indirin o makineleri” diyerek kızdı.

,LpvZs468hUayzW4LXQUfYg

Futbolcunun arkadaşları ve şoförü de, fotoğraf çekmek isteyen gazetecilere müdahale ederek “Onu burada çektirmeyiz” sözleriyle tepki gösterdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Garry Rodrigues ciciş kardeşler

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beril Başaran kızının mezarına gitti: Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecekti!

Beril Başaran kızının mezarına gitti: Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecekti!

Seda Akgül yeniden evlilik yolunda!

Seda Akgül yeniden evlilik yolunda!

Gelin adayı Melis'in annesiyle dudak dudağa fotoğrafı olay oldu!

Gelin adayı Melis'in annesiyle dudak dudağa fotoğrafı olay oldu!

Ferdi Tayfur, Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı: Gülümsemesi yeter bize

Ferdi Tayfur, Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı: Gülümsemesi yeter bize

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu aynı sahnede!

Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu aynı sahnede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.