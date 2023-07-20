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Gassal Yeşil Hoca bebek ve çocuk cenazelerini nasıl yıkadığını anlattı! O anlar kahretti

20.07.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta Gökhan Çınar’ın sunumu ile ekrana gelen Katarsis’in bu haftaki konuğu Yeşil Hoca olarak bilinen Gassal Mehmet Aktepe oldu. Bir “ölü yıkayıcı” olarak 29 yıldır mesleğine devam eden Yeşil Hoca’nın anlattıkları izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Yeşil Hoca olarak bilinen Gassal Mehmet Aktepe bu hafta uzman psikolog Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. 29 yıldır gassal olan Yeşil Hoca hayat hikayesini, yaşamı, ölümü, gasilhaneyi ve yıkama sürecinde orada hissettiklerini anlattı.

katarsis

Mynet'in haberine göre bebek ve çocuk cenazelerini yıkadığı anları anlatan Aktepe izleyenleri adeta kahretti. Gökhan Çınar’ın “Ölüm hayatın bir gerçeği ama diğer taraftan bebekler, çocuklar… Size de işinizin en çok zorlandığınız alanı sorulmuş. Siz de bebek ve çocuk cenazelerinden bahsetmişsiniz. Bir insansınız sonucunda. Orada ne hissediyorsunuz?” sorusunun üzerine Aktepe yaşadıklarını anlatmaya başladı. İşte o açıklamalar:

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“ONU RAHATSIZ ETMESİN DİYE…”

"Yer çekimi denilen bir şey var ya suyu döktüğünüzde yere hızla akıyor. Maşrapanın içinden akan suyun o küçücük, narin bedene vurmasıyla bir titremesi olur ya o olmasın diye suyun düşme anında elimi altına koyuyorum, elimden aksın da onu rahatsız etmesin diye.

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“BEBEK ŞAMPUANLARIYLA YIKIYORUM”

Annesinin kıyamadığı bedene ben o sabunu bile sürmekten haya ediyorum. Özel bebek şampuanlarıyla bebekleri yıkadığım oluyor. Köpüğü bile üzerinden bastırarak değil, kaydırarak yıkıyorum. Benim de çocuğum var, sizlerin de çocuğu var, kardeşlerimin de var. Çocuğun elden kayıp gitmesi büyükten daha acı. Beni çok etkiliyor."

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