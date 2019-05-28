Gaye Su Akyol sosyal medyayı birbirine kattı

Her şey Twitter fenomeni Varcharian'ın şarkıcı Gaye Su Akyol'u beğenmediğini yazmasıyla başladı.

Sonrasında Gaye Su Akyol bir tweet attı ve insanlar da bunu Twitter fenomenine attığını düşünüyor. Akyol bununla da kalmadı açıklamalarına devam etti. Akyol sözlerine şöyle devam etti:

'Osurup osurup ipe dizen işsiz bi twitter trolü yazdıklarımı üzerine alınmış; mention yağmurunda... Kardeşim sen ne ara kendine böyle bir kıymet atadın?"

Akyol'un bu tarzı sosyal medyada hızlıca gündem oldu.

Eleştirilen Akyol'a yanıt yine Varcharian'dan geldi ve ünlü fenomen şarkıcıyı "Adana cano"larına benzetti.

Ardından ise konuya Akyol'un öğretmeni dahil oluyor ve Akyol öğretmenine eleştirisi sebebiyle "Öğretmenliğinizden hiç haz etmezdim" diyerek herkesi şoke etti. Akyol daha sonra ise bu yazdıklarını sildi.



