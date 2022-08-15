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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve haber spikeri Pınar Erbaş evlendi

15.08.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy ile Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş, dünya evine girdi. Çiftin Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikah törenine, Ömer Çelik, Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım da katıldı.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve haber spikeri Pınar Erbaş evlendi

Haber spikeri Pınar Erbaş ile gazeteci Mehmet Akif Ersoy sürpriz bir törenle evlendi. Sait Halim Paşa Yalısı'nda dün akşam düzenlenen nikah törenine çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin şahitliklerini Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Pınar Erbaş'ın çocukluk arkadaşı Bahriye Betül Özdemir yaptı.

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EVLİLİK CÜZDANINI ÖMER ÇELİK TESLİM ETTİ

Nikah törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski Başkanı Aziz Yıldırım törende sahneye çıkarak çifte mutluluklar diledi. Burada bir konuşma yapan Çelik, evlilik cüzdanını Pınar Erbaş'a teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy düğün
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