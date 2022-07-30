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Görünmez kaza! Avustralyalı turist, zemin bir anda çökünce kaynar su dolu düdene düştü

30.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı bir emekli çift, Yeni Zelanda tepelerinde yürüdüğü sırada yerin aniden çökmesi üzerine korkunç bir kaza yaşadı. Çöken zemin ortasında açılan kaynar suyla dolu devasa bir düdene düşen kadın ciddi yanıklarla karşı karşıya kaldı. Hayati riski devam eden kadının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Yeni Zelanda’nın Bay of Plenty bölgesinde yer alan turistik yerleşim merkezi Rotorua’yı gezmek isteyen Avustralyalı bir çift, zeminin bir anda çökmesiyle birlikte korku dolu anlar yaşadı. Kadın dalgınlıkla açılan çukura düşerken, kocası ise düdenin kenarında durmasına rağmen vücudunun büyük bir bölümü orta derece yanıklarla kaplandı. Whakarewarewa The Living Maori Köyü'nde bulunan patika şimdi polis tarafından kontrol altına alındı.

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“BİR ANDA OLDU”

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7 News'e konuşan Whakarewarewa Köyü yöneticisi Mike Gibbons, trajik kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Kazanın ardından ismi açıklanmayan kadın turist ve eşiyle iletişim halinde olduklarını belirten Gibbons, “Anladığımız kadarıyla zemin bir anda çöktü. Kadın açıklan deliğe düştü ve personel tarafından büyük bir çabayla çıkartıldı. İyileşmelerini izlemek için onlarla ve aileleriyle iletişim halindeyiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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