Görünmez kaza! Avustralyalı turist, zemin bir anda çökünce kaynar su dolu düdene düştü

Yeni Zelanda’nın Bay of Plenty bölgesinde yer alan turistik yerleşim merkezi Rotorua’yı gezmek isteyen Avustralyalı bir çift, zeminin bir anda çökmesiyle birlikte korku dolu anlar yaşadı. Kadın dalgınlıkla açılan çukura düşerken, kocası ise düdenin kenarında durmasına rağmen vücudunun büyük bir bölümü orta derece yanıklarla kaplandı. Whakarewarewa The Living Maori Köyü'nde bulunan patika şimdi polis tarafından kontrol altına alındı.

“BİR ANDA OLDU”

7 News'e konuşan Whakarewarewa Köyü yöneticisi Mike Gibbons, trajik kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Kazanın ardından ismi açıklanmayan kadın turist ve eşiyle iletişim halinde olduklarını belirten Gibbons, “Anladığımız kadarıyla zemin bir anda çöktü. Kadın açıklan deliğe düştü ve personel tarafından büyük bir çabayla çıkartıldı. İyileşmelerini izlemek için onlarla ve aileleriyle iletişim halindeyiz” dedi.



