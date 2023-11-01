Gazeteciler Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe gözaltına alındı! Soruşturma detayları belli oldu

Gazeteci Tolga Şardan'ın yargıdaki iddialara yönelik yazdığı yazısı sonrası harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı sonrası soruşturma başlattı. Gazeteci Şardan, gözaltına alınırken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şardan'a destek paylaşımı geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim 2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şardan'ın gözaltına alındığı da bildirildi.

KILIÇDAROĞLU: GAZETECİLERİN PEŞİNE DÜŞMÜŞLER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karara tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir.

DİNÇER GÖKÇE DE GÖZALTINA ALINDI

Tolga Şardan'ın ardından gazeteci Dinçer Gökçe'nin de gözaltına alındığı haberi geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de "halktv.com.tr" haber sitesinde yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğu belirlendi.

(DHA-AA)





