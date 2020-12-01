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Gaziantep'de korkunç olay! İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

01.12.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'de korkunç olay! İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Gaziantep'te, 41 yaşındaki terzi Serdar S. intihar notu bırakıp iş yerinin tavanına bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi. Bıraktığı notta, "Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak" ifadeleri yer alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'teki korkunç olay, sabah saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi ile terzi dükkanı işleten 3 çocuk babası Serdar S., sabah iş yerinin tavanına ip bağlayıp kendini astı. Bir süre sonra iş yerine gelen kardeşi, ağabeyini tavana asılı halde bulunca 112 Acil’e haber verdi.

Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serdar S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Serdar S.’nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

'ÖLMEM HEPİMİZ İÇİN İYİ OLACAK'

İş yerinde yapılan incelemede Serdar S.’nin yazdığı öne sürülen not bulundu. Üzerinde, ‘Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak’ yazılı not, polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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(DHA)


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