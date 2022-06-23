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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

23.06.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep'teki hazırlıklarını tamamlayacak.

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