HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde canlı bomba paniği! Yeni görüntüler ortaya çıktı, böyle gelmiş

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde canlı bomba paniği! Yeni görüntüler ortaya çıktı, böyle gelmiş

27.05.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde dün hareketli dakikalar yaşandı. Üzerinde sahte bomba düzeneği olan bir kişi, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan kimliği belli olan kişinin binanın önüne gelerek tekbir getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şahsın yayan olarak ara caddeden emniyet müdürlüğü binasının önüne geldiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önünde dün canlı bomba paniği yaşandı. Bir kişi emniyet müdürlüğü binasının girişi önünde tekbir getirerek üzerinde bomba olduğunu iddia etti. Polis tarafından etkisiz hale getirilen kişinin üzerindeki düzeneğin sahte olduğu ortaya çıktı. Kimliği belli olan kişinin binanın önüne gelerek tekbir getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şahsın yayan olarak ara caddeden emniyet müdürlüğü binasının önüne geldiği anlar da görüntülerde yer aldı.

3

CANLI BOMBA DÜZENEĞİ SÜSÜ VERDİ

Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının ön girişi kapısı önünde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre binanın vatandaş girişi kapısında polis noktasının önüne gelen 32 yaşında Ümit Koçyiğit, tekbir getirerek bağırmaya başladı. Elinde bulunan siyah poşet ile yolun karşısına geçerek emniyet müdürlüğü vatandaş ve protokol girişine gelen şahıs, elindeki poşeti araç giriş kapısının önüne bırakarak tekbir getirmeye başladı. Beline bağladığı kablolarla canlı bomba düzeneği süsü veren Koçyiğit, polisin uyarı ateşine ve sözlü ikazlarına rağmen işaret parmağını havaya kaldırarak tekbir getirmeye devam den Koçyiğit, kulübede nöbet tutan ve orada bulunan 2'si sivil 4 polis tarafından etkisiz hale getirildi. Güçlendirilmiş beton bariyerler ile nöbet kulübesinin arkasında mevzilenen polisiler, görüşlerinin açık olmasına rağmen tam hedefte yer alan şahsı defalarca kez, '''yat yere'' diye ikaz etti. Polisler ikazları dinlemeyen şahsın üzerlerine doğru geldiğini görmesi üzerine ise yere ve şahsın sadece ayak bölgesine hedef alarak toplam 8 el ateş etti.

SON DAKİKA | Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar! Facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar! Facia son anda önlendi, ilk görüntüler ortaya çıktı

POLİSİN ATEŞİ SONRASI YERE YIĞILDI

Açılan ateşe rağmen ''La ilahe illallah'' naraları ile polislerin üzerine gitmeye çalışan Ümit Koçyiğit, yoğun ateş üzerine ise ters istikamete kaçmaya çalıştı. Ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan Koçyiğit, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. Yaşanan canlı bomba paniğine rağmen soğukkanlı bir şekilde hareket eden polisler, bir taraftan şahsı etkisiz hale getirirken diğer taraftan ise vatandaşlara bağırarak çatışma bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Anlık gelişen olayda hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşları korumaya çalışan ekiplerin özverisi da saniye saniye kameralara yansıdı.

4

Hedefi ve amacı tam olarak bilinmeyen saldırgan İbrahim Koçyiğit'i ilk fark eden ise Emniyet Müdürlüğü girişindeki güçlendirilmiş kulübede nöbet tutan polisler oldu. Asayiş Bürosu Cinayet Büroda da görev yapmış olan ve olay anında nöbet tutan polis memuru saldırganın elindeki, poşeti bıraktığını ve tekbir attığını görünce yanındaki meslektaşını da ikaz ederek hemen beton blok arkasına mevzilendi. Bir taraftan şahsı uzaklaşması ve yera yatması için uyaran polisler diğer taraftan ise şahsın belinden sarkan kabloları ve elindeki tetiği fark etti. Polisler o anda bölgede bulanan tüm meslektaşlarını ''bomba var'' diyerek ikaz etti. Hemen arkalarında bulunan 2 meslektaşı da ikaz üzerine ise mevzilenerek, silahlarına sarıldı. O anlar da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevreyi güvenlik çemberine alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının kontrollerinin ardından Koçyiğit’in üzerindeki düzeneğin gerçek bomba olmadığı belirlendi. Bomba düzeneğinin gerçek olmaması büyük bir oh çektirirken ağır yaralanan Koçyiğit, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitime ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

5

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BÖYLE GELDİ

Sahte canlı bomba düzeneğiyle canlı bomba paniğine neden olan Ümit Koçyiğit’in Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaşattığı korku dolu anların saniye saniye yansıdığı güvenlik kamera görüntüsüne İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Koçyiğit’in binanın önüne gelerek tekbir getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şahsın yayan olarak ara caddeden Emniyet Müdürlüğü binanın önüne geldiği anlar da görüntülerde yer aldı.
Koçyiğit'in elindeki siyah poşet, poşeti bırakması, polis kontrol noktasının ön kısmında poşeti bırakması, kısa bir süre bölgede durması, işaret parmağını havaya kaldırması ve tekbir getirmesi, açılan ateşe rağmen polislerin üzerine gitmeye çalışması, gidemeyeceğini anlayınca kaçmaya çalışması ve yere yığılma anları yer aldı.

Nöbetçi polislerin Koçyiğit’i soğukkanlılıkla etkisiz hale getirdiği anlarda bölgede yaşanan panikte kamera görüntülerinde yer buldu.

2016'DAKİ SALDIRIDA 3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Mayıs 2016’da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da can pazarı! Yaralılar varİstanbul'da can pazarı! Yaralılar var
Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı!Gece yarısı gelinlik giyip sokağa çıkan damat şehri adeta salladı!
İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurduİYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Kılıçdaroğlu'nun ardından bir isim daha tartışmaya katıldı

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Kılıçdaroğlu'nun ardından bir isim daha tartışmaya katıldı

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

O ülkeden dünyaya acil durum çağrısı! Devlet başkanı acı tabloyu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

'Kocanı Nasıl Öldürürsün?' kitabının yazarı kocasını öldürdü!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.