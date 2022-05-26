SON DAKİKA | Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği! Facia son anda önlendi

Son dakika: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vuruldu. Gaziantep’te emniyet müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahsın polis tarafından etkisiz hale getirilmesi anbean görüntülendi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelen canlı bomba, emniyet ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Canlı bombanın direkt olarak Gaziantep Emniyetini hedef aldığı ifade edildi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak: İHA
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