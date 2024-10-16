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Gaziantep'in şifa kaynağı: Beyran! Kış ayları yaklaşınca ilgi görmeye başladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.10.2024 11:50
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Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden beyran, kış aylarının yaklaşmasıyla ilgi görmeye başladı.

Gaziantep'in şifa kaynağı: Beyran! Kış ayları yaklaşınca ilgi görmeye başladı

Gaziantep mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alan beyran, tarihi bir lezzet olarak kuşaklara aktarılıyor. Ortalama 12 saat boyunca haşlanan et, kemik suyu ve çeşitli baharatların harmanlanmasıyla hazırlanıyor, sadece 3 dakikada servise hazır hale geliyor. Özellikle içerisinde bulundurduğu çeşitli baharatlardan dolayı grip ve soğuk algınlığına da iyi gelmesiyle, doğal antibiyotik olarak sonbahar ve kış aylarında en çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

"TAMAMEN ŞİFA DEPOSU"

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Beyranın yapım aşamasını ve yararlarını anlatan Yusuf Pektaş, "Beyran çok zahmetli bir yemektir. Kuzunun gerdan kısmından aldığımız eti 12 saat aralıksız kaynatarak yapıyoruz. Et didikleyerek tane tane oluyor, haşlanmış pirinç ve haşlanmış kuzu etini yüksek ateşte bakır tabaklarda pişirip 3 dakikada servis ediyoruz. Beyran Gaziantep'in doğal antibiyotiğidir. Bütün soğuk algınlıklarına iyi gelir. Tamamen şifa deposudur. Müşterilerimiz içerisinde kemik suyu, et ve sarımsak bulunan beyranı hava değişiminden dolayı ve doğal antibiyotik olduğundan dolayı son zamanlarda daha çok tüketmeye başladı. Tüketen tüm müşteriler ise çok memnun kaldı” ifadelerini kullandı.

"SAÇIM YOK AMA SAÇIMIN DİPLERİNDEN ALEV ÇIKTIĞINI GÖRDÜM"

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İlk kez Azerbaycan'da tükettiğini ve hastalığına iyi geldiğini söyleyen Selçuk Yavuz, “Azerbaycan'a gittiğimde hastalanmıştım. Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine beyranı tükettim. Saçım yok ama saçımın diplerinden alev çıktığını orada gördüm. Ertesi gün ayaklanıp normal hayatıma geri döndüm” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
beyran çorbası tarifi
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