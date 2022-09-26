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Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu... O detay kan dondurdu

26.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı. Şahinbey ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu belirtilen bir ceset bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre, cesedin derin dondurucuda bir süredir bekletildiği ifade edildi. Öte yandan kız çocuğuna ait cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

Gaziantep'te çocuk cesedi bulundu... O detay kan dondurdu

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu. Cesedin derin dondurucuda bir süredir bekletildiği rapor edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.

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KORKUNÇ DETAY

Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep ceset
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