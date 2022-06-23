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Gaziantep'te dehşet anları: Göz göre göre kendini yaktı! Dikkat çeken 'Gaziantepspor' detayı

23.06.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep halkı bugün öğle saatlerinde sonra Demokrasi Meydanı'nda bir dehşete tanıklık etti. İddiaya göre, meydana üzerine benzin dökerek gelen Cafer K. adlı şahıs bir anda çakmakla kendisini ateşe verdi. Yanan şahsa o sırada civarda eylem yapan Gaziantepspor emekçileri müdahale etti. Herkesin ortasında kendini yakan şahsın ailevi sorunları bulunduğu ileri sürüldü.

Gaziantep'te dehşet anları: Göz göre göre kendini yaktı! Dikkat çeken 'Gaziantepspor' detayı

Gaziantep'teki korkunç olayı kendini yakan şahsa su dökerek müdahale eden vatandaşlar anlattı. Vatandaşlardan biri dehşet anlarını "Üzerine bir şeyler dökerek yakınımıza geldi ve çakmağı çaktıktan sonra bir anda alev aldı" sözleriyle anlatırken bir başka vatandaş ise "Bilinci açıktı, kendisindeydi ama durumu sıkıntılıydı" şeklinde konuştu.

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EYLEM YAPAN GAZİANTEPSPOR TARAFTARLARI MÜDAHALE ETTİ

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan yaşandı. İddiaya göre, ailevi sorunları bulunduğunu ifade eden Cafer K. isimli şahıs, meydana gelerek üzerine benzin döktü. Şahıs, daha sonra elindeki çakmakla kendisini ateşe verdi. Olay sonrası vücudu alevlere teslim alan şahsa, çevrede sessiz eylem yapan Gaziantepspor emekçileri su dökerek müdahale etti.

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VATANDAŞLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Olay anını anlatan ve kendisini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan Osman Yıldırım isimli vatandaş, "Üzerine bir şeyler dökerek yakınımıza geldi ve çakmağı çaktıktan sonra bir anda alev aldı. Biz de o sırada hemen yanımızdaki suları üzerine dökerek müdahale ettik. Vücudunda baya bir yanık vardı. Kıyafetleri de üzerine yapışmıştı. Yüzünde de yanık vardı. Durumu kötüydü yani" dedi.

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"ÖNCE ÜZERİNE BİR ŞEYLER DÖKTÜ, SONRA DA ÇAKMAKLA BİR ANDA KENDİSİNİ YAKTI"

Olaya müdahale eden Mustafa Öztürk isimli diğer vatandaş ise "Elindeki çakmakla yakınımıza doğru geliyordu. Gelirken de elindeki şişeyle üzerine bir şeyler döküyordu. Sonrasında da çakmakla kendisini yaktı. İlk müdahaleyi biz yaptık ama vücudunda baya bir yanık vardı. Bilinci açıktı, kendisindeydi ama durumu sıkıntılıydı" diye konuştu.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Gaziantep
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